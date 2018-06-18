香蕉鳳梨 價格崩盤！綠營農業票大失血

蕉價崩跌，賣不掉的香蕉就堆置在田間，類似景象已成為農村日常。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

農產品價格崩盤已衝擊綠營年底縣市長選情，全國農會透露，崩盤的水果產地大多在中南部，農民怨聲載道，在農業縣市不僅綠營議員選情告急，並衝擊縣市首長。民進黨中央驚覺事態嚴重，包括黨部高層、蔡英文總統和農委會近日將密集下鄉穩定民心。

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藍執政也曾滯銷 但沒這麼慘

今年5、6月未如往年連續豪雨，加上去年農產品價格高，農民搶種、天氣炎熱，香蕉、鳳梨產量大增，導致價格崩跌，儘管在蔡英文總統震怒後，農委會趕緊採取各項措施，香蕉價格陸續回穩，但農民怒火並未平復。

中華民國農會理事長蕭景田表示，除了先前滯銷的香蕉、鳳梨外，即將進入盛產的芒果，價格也不看好，鳳梨產地主要在台東、屏東、高雄和台南，香蕉則以高雄旗山最大宗，各地方農會都反映，中南部縣市農民都在談，國民黨執政時也曾經滯銷，但沒現在這麼淒慘。

市場萎縮 農民反映「投錯了」

他說，以往有大陸市場，加上兩岸互動管道順暢，水果滯銷很快就能找到銷路，現在不僅大陸市場萎縮，兩岸互動陷入冰點，農產品具有保鮮期，歐美等市場很難取代大陸，日韓市場拓銷也有限，可預見未來幾年都將面臨同樣困境，許多農民反映「投錯了」。農民的不滿投射在年底選舉，不僅是農業縣市議員，甚至波及到農業縣市的台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷等人的選情。

除了水果，中部正在收穫的稻穀，因氣象局預報將有豪雨，農民提前在2周前採收爆量，也讓稻穀價格一路下滑。民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠表示，搶收的稻穀還未完全成熟，加上瞬間爆量，糧商趁機砍價，導致農民反彈。

不過他說，農委會主委林聰賢6月11日已親自到嘉義縣，要求農會保價收購，這幾天價格有比較回穩，至少糧商不敢再亂殺價。

府黨救火 高層密集下鄉固樁

農業大縣的民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜表示，香蕉、鳳梨等一連串水果價格崩跌事件，確實對農業縣市選情構成不利影響，加上國民黨透過農漁會和產銷合作社對農民「塞弄」，縣市長和議員選情都受到波及。

他說，政府和黨中央了解目前農業縣市的狀況，不僅農委會已介入處理改善，黨中央預計本周會派出高層赴雲林縣了解，全力鞏固地方選情。

黨政高層表示，蔡英文總統和府祕書長陳菊都非常關切農產品供需和價格情況，近期會陸續安排走訪地方，只要有需要，他們都很樂意幫農民行銷。

(中國時報)

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