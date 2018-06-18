藍委建議 結合友邦發行「泛友好幣」！發行加密貨幣 拚經濟拓外交

虛擬貨幣與區塊鏈（路透）

友善列印
中國時報
／台北報導

台灣外交處境艱困，國民黨立委許毓仁建議，政府可以藉由發行「數位ID」(數位身分證)吸引科技移民，並將台灣自己定義為加密貨幣公國(Crypto Nation) 發行法定加密貨幣，並結合友邦發行「泛友好台灣幣」，將拚外交與拚經濟結合在一起。

虛擬貨幣與區塊鏈
陸卯起勁 打造區塊鏈強國

發行數位ID 吸引科技移民

我在南太友邦馬紹爾群島於5月正式宣布發行官方加密貨幣Sovereign，成為第一個將加密貨幣視為法幣的國家。波羅的海的愛沙尼亞則是全球第一個推出「數位公民」概念的國家，這些小國都藉著使用區塊鏈技術，爭取在國際發揮影響力的機會。

許毓仁認為台灣可參照這些案例，但是在發行官方數位貨幣之前，第一步就是要建立「數位ID」，把E化政府功能與數位ID連起來，甚至可以結合科技移民、投資台灣的政策概念，讓居住海外、外籍人士申請，讓他們也可成為「數位台灣人」。

技術已具備 就看政府決心

推動加密貨幣業者幣託執行長鄭光泰指出，國內已具備技術，問題在政府要不要做。舉例而言，台灣向政府申請文書證明，程序都太繁瑣；民眾每開通一個帳號，都要填不同資料與帳號密碼，如果用數位ID，1個數位ID落實自主身分管理，絕對便民。

面對科技進步 應有整體規畫

許毓仁指出，加密貨幣具有去中心化及去疆界化的特性，發行國家級加密貨幣能突破傳統的地理疆域限制，台灣只要從外匯存底中拿出1000億元，發行台幣的數位貨幣，可以用做貿易，也可提供友邦融資，甚至幫友邦發數位貨幣，兼顧外交及經濟。

許毓仁表示，他已經向外交部及相關部會建議研擬，因為大陸在這部分已經積極在發展，但我政府太保守，政府面對科技的進步，應該要有相應整體規畫。

(中國時報)

虛擬貨幣與區塊鏈
陸卯起勁 打造區塊鏈強國
推法定數位貨幣 央行評估可行性
虛擬貨幣易犯罪 法務部皮皮挫
虛擬貨幣與區塊鏈

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。