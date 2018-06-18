陸卯起勁 打造區塊鏈強國

2018年06月18日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

「以人工智慧、量子資訊、…及區塊鏈為代表的新一代訊息技術，正在加速突破應用。」中共總書記習近平5月底出席中國科學院士大會首度提及「區塊鏈」。習近平上任後，高舉創新並推動互聯網經濟等，區塊鏈更於2016年首次被列入《十三五國家信息化規畫》中，成國家戰略發展藍圖。據統計，2017年全球406件區塊鏈技術專利中，大陸強占225件，超越美國，力爭位列區塊鏈技術強國之列。

目前，大陸雖對民間比特幣等加密貨幣仍採嚴厲態度與監管，但對其底層技術的區塊鏈發展則是不遺餘力；與中國製造2025、互聯網+融合發展，成國家級戰略。大陸禁止加密貨幣交易除金融風險外，也擔心投資者或企業使用比特幣交易將資產大量外移海外。不過中國人民銀行似乎已在實驗自己的加密貨幣，當局的想法應是想完全掌控加密貨幣的交易。

大陸百度、阿里巴巴、騰訊(BAT)等3大網路巨頭都在布局和搶占區塊鏈服務平台，應用於金融、物流等領域。巧的是，外界也預測，下一個BAT等級的大公司可能誕生於區塊鏈產業。

上月20日，大陸工信部信息中心發布《2018 年中國區塊鏈產業發展白皮書》指出，區塊鏈在大陸金融行業與實體經濟有廣泛應用，並已初步形成產業鏈，這是由大陸官方公布第一份區塊鏈發展現況。該白皮書稱，區塊鏈作為「價值互聯網」重要基礎設施，正引領全球新一輪技術變革。大陸區塊鏈產業技術創新處於領先地位。下階段，將積極建設具有中國特色的區塊鏈產業生態。

據白皮書總結，大陸區塊鏈發展有6大趨勢，包括將成為全球技術發展的前沿陣地、未來3年在實體經濟廣泛應用；成為數字中國建設的重要支撐，開啟共用經濟新時代、加速「可信數位化」進程，帶動金融「脫虛向實」服務實體經濟；最後是區塊鏈監管和標準體系進一步完善。

截至2018年3月底，大陸以區塊鏈為主營業務公司達456家，從上游硬體製造、平台、安全服務，到下游的產業技術應用，都已基本完備。當前大陸「區塊鏈國家標準計畫」已公布，市場普遍認為，最快在今年，大陸相關區塊鏈標準體系建設，很可能將會陸續到位。

(中國時報)