推法定數位貨幣 央行評估可行性

2018年06月18日 04:10 中國時報 周毓翔 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

6月上旬受邀赴紐約參與「聯合國區塊鏈高峰會」的國民黨立委許毓仁表示，大陸已加快對「區塊鏈」的研究與應用，資訊顯示最快今年底宣布推出官方加密貨幣「數位人民幣」，台灣也應加快研商官方數位貨幣的可行性，以免被邊緣化。央行官員表示，去年已開始評估利用區塊鏈發行法定數位貨幣，但何時能發行，尚未有時間表。

許毓仁於6月7日代表台灣參加聯合國區塊鏈高峰會，在會議中，他與不同國家、地區的區塊鏈專家交流，包括大陸人行數字貨幣研究院。許表示，據其所知，人行對如何發行數位人民幣已準備好，G20峰會今年11月底將在阿根廷舉行，由於阿根廷很積極推動法定數位貨幣，許毓仁認為大陸國家主席習近平有可能在峰會做出宣示。

大陸現已經將海南島規畫成區塊鏈經濟特區，區塊鏈的技術除了發幣外，甚至在海南島上已經用做醫療資料登記的用途，大陸對區塊鏈技術研發與應用，備受國際關注。

許毓仁說，區塊鏈加密貨幣具有去中心化、去疆界的特性，有助於大陸擺脫美元掌控，目前國際貿易仍以美元作為交易基礎，大陸為對抗美國，發行數位人民幣將是他們的殺手(金間)，對岸可以直接宣布所有與大陸的貿易都可以拿外幣直接匯兌成數位人民幣，勢必衝擊美元主導的國際市場。

許毓仁直言，對台灣來說，美元若弱化，大陸對台影響力將越來越大，大陸甚至可在後續的對台政策中，同意台灣人直接將財產登錄進台胞證，取得數位人民幣進行交易，等同開始「數位統戰」。他分析指出，若大陸官方發展出「數位人民幣」，勢必會利用其一帶一路，為東南亞國家提供數位貨幣融資，藉此架空美元的影響力，而台灣若跟不上這趨勢，將被甩到腦後，讓台灣經濟處境更艱困。

央行官員表示，已經成立金融資訊工作小組和數位金融研究小組發展金融科技，去年開始評估利用區塊鏈發行法定數位貨幣，雖然完成了銀行間的代收代付概念驗證，但何時能發行法定數位貨幣，還沒有時間表。官員透露，數位貨幣的關鍵技術如區塊鏈及分散式帳本等，目前都在試驗階段，並先行評估應用在大額支付系統的可能性，若要發行數位貨幣，必須與法幣系統接軌，尤其採取何種技術為佳，還需廣泛的研究與測試。

許毓仁表示，他將在7月1日舉行兩岸區塊鏈聯盟，大陸研究機構將有30位來台。不過，金融業則普遍認為「台灣先推行動支付吧！」金融業者解釋，人民幣想取代美元，都沒有那麼容易，國際貿易從實體到虛擬，會有很多問題待解決，新台幣「本來就不是全球主要交易貨幣」，沒有被不被邊緣化的問題，因為「一直是邊緣的」。

(中國時報)