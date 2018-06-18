虛擬貨幣易犯罪 法務部皮皮挫

2018年06月18日 04:10 中國時報 周毓翔 、 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

比特幣等加密貨幣因可在世界各地流通，加上價格曾飆升，不僅被歹徒用來做洗錢工具，也成為歹徒用來詐騙、覬覦強盜的標的，與加密貨幣相關的犯罪可說是層出不窮，令各國政府頭痛不已。因此，法務部相當緊張，不敢亂開綠燈。

警方指出，國內目前有2家合法幣商，民眾開設帳號或購買比特幣，都會留下真實身分資料，但比特幣不須經銀行、清算中心等第三方機構、不受政府控制，至今仍無法加以規範。而精明的歹徒都是在國外或在網站上交易，或申請不記名的電子錢包，用一連串的數位簽章即可將錢洗到世界各地，實在是防不勝防。2015年，身價200億港幣，號稱「股壇大廚」的香港富商，在新北市新店住處門口遭人綁架，歹徒勒贖7000萬港幣，指定要用比特幣支付。警方後來將人質救出，雖然並未付贖，但成為國內擄人勒索比特幣的首例。

上個月，檢調查獲1名未滿18歲的鍾姓少年，當起駭客、架設網站，網站專門提供「阻斷式攻擊」，不僅攻擊國內金融、電信等機構，甚至還曾攻擊過總統府官網。檢調發現，有意攻擊他人網站者，需先購買比特幣，並轉到國外的指定帳戶，駭客才會幫忙癱瘓網站，這也是國內首度查獲利用比特幣犯罪的案例。

經營加密貨幣交易所的幣託執行長鄭光泰表示，事實上，區塊鏈技術本身特點就是所有交易的公開透明，會有洗錢等問題則是出在場外交易上。

鄭光泰說，他們也很怕與洗錢有瓜葛，要是遇到抱著大筆鈔票進交易所，都會報警。比特幣交易所都會嚴格要求採取帳戶實名制，以免淪為洗錢工具。

若由政府發行官方數位貨幣，鄭光泰非常贊成，他說，當所有交易都變成數位交易，反而讓洗錢或是惡意的金錢流向無所遁形，先前他們公司處理過加密貨幣詐欺的案件，被害人報警後，他們配合警方鎖定詐欺犯帳戶，讓損失控制在最小。

(中國時報)