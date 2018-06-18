丁姚開支票 敬老金恢復發放

台北市長柯文哲（中）上任第一年65歲以上老人全額發重陽敬老金，第二年則採低收入戶、中低收入戶與99歲人瑞和89歲以上原住民發放，其餘即取消，成今年市長選戰藍綠攻擊焦點。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲上任後大砍敬老金，讓長者大為不滿，柯為挽救民心，陸續推動老人共餐、擴大敬老卡使用項目，但長者仍不買帳，成為柯連任之路最大地雷。藍綠台北市長參選人丁守中、姚文智均認為，柯的敬老政策毫無系統性，福利分配明顯失衡，非常失敗，若未來當選，2人都說一定恢復發放敬老金。

柯砍7億禮金 民調驟降

柯文哲認為敬老金是「一次性消費」，上任後大砍7億禮金，改推動其他敬老措施，還批評其他縣市不敢跟進，嘲諷敬老金是「買票政策」。不過，民調驟降後，柯市府推出多項補救措施，包括舉辦老人共餐、擴大敬老卡使用、推動銀髮觀光團等，但多數老人家無感。

對於柯市府爭議的敬老政策，丁守中認為，柯取消敬老金後，沒有後續配套，至今看不見台北有完善的安養中心，僅有推老人共餐，但只有少數人受惠。他認為，福利政策不患寡而患不均，若某些福利只有特定人能享用，那就失去政策良善的立意。

丁稱基本尊重 感謝貢獻

丁守中強調，讓長輩安養、快樂是最起碼的尊重，發放敬老金就是感謝長輩過去對社會的貢獻，尤其65歲以上退休沒有收入，生活壓力較大，應予以補貼，未來一定恢復發放敬老金。

姚文智也認為，為了彌補取消敬老金流失的選票，柯文哲用雜亂的老人共餐取代，花了數億元卻只有2％長者受惠，其餘98％根本享受不到，顯示政策缺乏整體規畫。他直言，這種單點、即興的施政才是真正的浪費，況且北市推長照成績也沒有變好，反而落後其他縣市。

姚批共餐政策 少數受惠

姚表示，敬老金是過去年金失衡下給長者的補貼，絕不是買票，民進黨中央已著手進行年金改革，在改革未完成前，他認為敬老金還是要發，若當選會恢復發放。

對此，北市府發言人劉奕霆說，柯市長的價值方向不是齊頭式、一昧的發放敬老禮金，把敬老金拿來充實社福照護設施，多元運用才能照顧更多長者，他也強調，對於需要被照顧的中低收入長者仍有發放敬老金。

(中國時報)

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