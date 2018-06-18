侯不搞抹黑「不做違規的事」

國民黨新北市長參選人侯友宜（中）、前監察院長陳履安17日前往泰山參加佛國寺修葺圓滿儀式及方丈悟禪大和尚（右）陞座大典。（陳俊雄攝）

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中國時報
／綜合報導

國民黨新北市長參選人侯友宜17日針對文大宿舍案表示，他和太太絕不會做違規的事，也不會惡意攻擊批評別人。至於文大宿舍主管機關之一的北市府，大家長柯文哲未正面表態是否相信侯友宜，反倒提及王如玄軍宅案，說「碰到選舉就會什麼都知道」。

侯友宜昨日上午參加泰山佛國寺修葺圓滿儀式及方丈悟禪大和尚陞座大典後，針對文大宿舍爭議表示，房產在20年前已經合法認定並通過公安檢查，他和太太不會做違規的事情。如果台北市政府對文化大學使用有違規的想法，太太考慮解約，但前提是要保障學生權益。

對於朱立倫市長跟他的妻子娘家在選舉時都遭到波及，侯友宜強調，選舉是選一種價值，他不會去惡意攻擊批評別人，希望不管是什麼樣的黨，都團結在一起，為新北市市民做事。侯友宜說，面對對手陣營動員龐大的資源，在這場選戰中他就像是「小蝦米對大鯨魚」，但他不會對別人惡意抹黑，團隊會做好該做的事。

對於台北市綠營市議員猛攻文大宿舍案，並要求市府介入，柯文哲昨天被媒體詢及是否有時間表？僅表示要「穩紮穩打」來處理，還稱陳年老案調出公文需要時間。

至於是否相信侯友宜？柯文哲未正面回答，但用大彎北段比喻，很多事情長期以來打混摸魚，當然不會明顯違法，若明顯違法該罰也會罰，一旦牽扯到選舉，做過什麼事都會被翻出來。

柯文哲接著提起前國民黨副總統候選人王如玄的軍宅案表示，若王沒出來參選，誰知道她買幾棟軍宅？所以「不要想說以前做過什麼事沒人知道，碰到選舉就會什麼都知道」。

(中國時報)

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