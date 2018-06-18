柯P連任 6地雷待拆除

2018年06月18日 04:09 中國時報 張潼 、 陳燕珩 、 林縉明 、 吳堂靖 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

在藍綠夾擊下，台北市長柯文哲年底連任之路備增波瀾。雖然在年輕族群有高支持度，又挾帶現任優勢，但想連任，柯不得不正視重陽敬老禮金、大巨蛋、北農總經理吳音寧、內湖交通、招商引資低落及兩岸論述等「6大地雷」。

大巨蛋停工滿3年，柯文哲坦言會影響民調，但堅持不放水，遠雄須通過都審、環評才能取得建照變更。原本4月3日要進入都審，眼看離復工又近了一步，但遠雄考量變更設計未涉及建築技術規則，且建築技術規則不是都審會審議權，最終決定撤件，讓此案又回到原點。

柯文哲上任後打「五大弊案」，導致不少企業對在台北市投資持保留態度，議長吳碧珠曾提出北市招商成績僅高雄市零頭，遠遠落後其他都市，斥柯文哲招商不力。

此外，內湖交通問題無解，居民叫苦連天，柯文哲信誓旦旦「一定解決」，大動作推出捷運早鳥4折票、內科巡迴免費公車，統統失敗收場，後續調整捷運班距、規畫快速公車、拓寬成功橋，內湖依舊塞到爆，上班族怒轟柯無能、政策跳票，塞車恐成柯連任路上一大罩門。

硬體、建設方面飽受質疑，福利政策、人事問題及兩岸議題也讓柯文哲失分。例如他認定重陽敬老金是非法定獎補助，上任第二年砍了重陽敬老金，因其他縣市照常發放，甚至柯爸、柯媽在新竹也領取，柯就曾嘆，這項政策讓他民調掉了15％。

兩岸議題上，柯文哲去年參加雙城論壇提到「兩岸一家親」，使當時低迷的民調起死回生，他事後為相關論述致歉，也令許多人質疑他為選票改變態度。

最後是近期爭議不斷的北農總經理吳音寧，雖中央地方對人事有默契，卻蒙上「政治分贓」陰影，柯文哲形容此事讓他看起來「綁手綁腳」、「很無助」。

面對連任6大地雷，市政部分，柯市府推出促參專案辦公室、滾動式檢討交通與新增日照中心、石頭湯計畫據點因應，但如大巨蛋、吳音寧風波、雙城論壇等非市府單方面可以決定，只能靜觀其變。

(中國時報)