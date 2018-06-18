農漁業組聯盟 打造兩岸銷售平台

2018年06月18日 04:09 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

為解決農漁業產品銷售問題，農委會已規畫在桃園興建農業物流園區協助出口，而由前板橋農會總幹事王雪慧組成的政黨組織「台灣農漁業聯盟」，日前也結合霧峰等農會，將打造全國農會經濟事業體共用平台，並透過管道與大陸合作，銷售農產品。

農產品外銷最擔心保鮮度，為確保交貨彈性及爭取時效，農委會與桃園市政府簽訂合作備忘錄，將利用桃園國際機場周邊的沙崙產業園區部分土地，並另行開發鄰近的國有土地，合計約16公頃，打造桃園農業物流園區。

農委會表示，該園區將建構觀賞水族、花卉、蔬果、植物工廠、種子種苗、冷凍魚、肉類及農業加值等產業的國際轉運、包裝、重整、理貨、加工的冷鏈物流系統，並導入保稅、檢疫、檢驗、通關的一條龍進出口服務，做為台灣農產品出口的戰略平台。

農漁團體也展開自力救濟，將結合全台農漁會，打造全國農會經濟事業體共用中心平台。王雪慧以這波價格慘跌的鳳梨為例，就透過她認識的加工廠與關廟鳳梨果農合作，將新鮮鳳梨製作成鳳梨乾，配合高雄河邊餐廳訂購1000包，解決部分農民的困境。

她說，前30個加入平台農會無需付費，之後加入的農會視情況抽取上架費；此外，儘管兩岸關係冷和，陸方仍發出銷售合約。

王雪慧表示，聯盟已要求大陸必須有綠色通關批文並建構交易平台，確保台灣運往當地的農產品不被卡關。

(中國時報)