綠營農業票大失血 新聞透視》四大皆空 蔡政府陷執政危機

2018年06月18日 04:09 中國時報 崔慈悌

這波農產品價格崩跌，讓過去最擁護綠營的農民，也對政府慢半拍的處理感到失望，從軍公教、勞工、觀光業者，到農民收益「四大皆空」，也難怪蔡政府民調拉不上來，並波及年底地方選情。

今年香蕉鳳梨價格危機早就有跡可循，去年香蕉每公斤達60元高價，各產區傳出多起偷割香蕉事件，也掀起搶種風潮，當時農政單位即預測今年蕉價肯定下滑，只是沒想到收成前無風無雨，加上天氣炎熱，香蕉產量大增卻乏人問津，市場無法消化，蕉價隨即崩盤。

儘管5月中旬即傳出危機，但農政單位諱疾忌醫，強調已展開穩定措施，並預估價格可逐步回穩，甚至在民進黨中常會向蔡英文總統報告時，還在強調台灣專業農戶年所得154萬元，也難怪讓蔡英文變臉震怒。

農產品生產本就有一半要靠天吃飯，過去也有一套處理模式，不外乎調節供需，一方面設法讓產期和出貨時間不要過度集中，一方面協助尋找銷售管道。

但農政單位反應卻是慢半拍，等蕉農血本無歸時，才驚覺問題的嚴重性。2011年馬政府執政時香蕉也曾價崩，當時民進黨大酸馬英九「只會靠大陸」，蔡英文總統還開出支票，強調民進黨執政後會建立有效監控制度，防止生產過剩。

不料當年承諾的監控制度失靈，連大陸市場也萎縮，只能以每公斤5元收購次級青香蕉銷毀，由政府花錢賠給蕉農，眼見辛苦種植的香蕉成為肥料，加深農民對政府的不信任。

蔡政府上任後推動年金改革，讓退休軍公教收入大幅縮水；觀光業者因陸客不來，本地遊客不敢花錢，不少飯店餐廳紛紛倒閉；被蔡英文視為「心中最軟那一塊」的勞工，也因薪資成長比不上鄰近國家，愈來愈多人寧可淪為台勞赴海外討生活。

現在連農民一年辛苦所得也付諸流水，四大行業淪為「四大皆空」，讓過去綠營最自傲的地方執政陷入選情危機。

(中國時報)