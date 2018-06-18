對陸好感比率 首度超越反感

2018年06月18日 04:09 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

近2年台灣民眾對大陸好感度比較表

兩岸關係緊張，不過台灣民意基金會昨天公布民調，台灣成年人有4成4對大陸反感，但有4成9的人表示好感，與去年相比好感度增加，對大陸有好感的人更首度超越反感，基金會董事長游盈隆形容「這是一個歷史性的轉變」。

4成9成人 有好印象

今年5月台灣連續與多明尼加、布吉納法索斷交，大陸更施壓各國航空將台灣改名為「中國台灣」，不僅壓縮我在國際和外交上的生存空間，共軍機艦更是頻頻繞台。

儘管如此，但親綠智庫台灣民意基金會昨天公布「2018台灣人最喜愛的國家」民調，對於大陸的印象或感覺，有8％民眾表示「非常好」，40.8％「還算好」，23.9％表示「不怎麼好」，認為「非常不好」的有20％，2.5％沒什麼特別感覺，4.9％民眾表示「不知道」。

換言之，在年滿20歲以上的台灣成年人中，有4成9的人對大陸基本上有好感，4成4有反感。

青壯年族群 全過半

游盈隆表示，與去年相比發現，台灣人對大陸的感覺出現戲劇性轉變，好感方面增加了4.4個百分點，反感方面降低了3.5個百分點。現在兩岸關係敵對，但台灣人對大陸的好感度卻首度多於反感，「這是一個前所未見的現象，一個歷史性的轉變」。

特別是在25至54歲的青壯年族群、大學及以上教育程度的公民中，都有過半數的人基本上對大陸有好感，「這真的是一個非同尋常的演變」。

他說，這種演變原因錯綜複雜，可能是台灣人對大陸存在斯德哥爾摩症候群（犯罪的被害者對於加害者產生情感），或是大陸對外文宣採取比較軟性的文化包裝，加上台灣近幾年相對弱化，經濟遲滯，讓台灣人很焦慮。

與會的世新大學傳播學院前院長彭懷恩認為，人民對大陸的情感很難排除經濟與文化的因素，現今兩岸經濟實力消長，今年他的學生畢業後到大陸工作比例，相較從前就多了許多。

台師大副教授莊佳穎則表示，大陸流行文化崛起，不僅牽動東亞社會，也讓台灣從過去的哈日、韓流，慢慢受到大陸效應影響，台灣年輕世代和家庭主婦目前大量看大陸歷史劇、《中國好聲音》、上淘寶買東西等，「這都會影響到對中國的好感度」。

這份民調的訪問時間在6月11日及12日兩天，有效樣本1073人，抽樣誤差在95％信心水準下為正負2.99個百分點。

(中國時報)