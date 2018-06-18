鄧振中率企業 前進美國投資

政務委員鄧振中（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

美國招商引資年度盛事「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）周三（20日）起在華府舉行3天。我政府由行政院政委鄧振中今（18）日帶隊，率半導體、石化、鋼鐵等業者赴美，促進台灣產業與美政府交流，並洽談投資及採購等。

美國商務部為促進外商直接對美投資，2014年起以最高規格舉辦SelectUSA，聚焦美國投資環境、產業趨勢及最新投資機會等議題，年年都吸引各國政府官員、企業高階主管及產業界領袖共襄盛舉。

2017年SelectUSA與會人數創高峰，共吸引了全球64個國家及美國51州的企業參與，各國政府高官及產業界代表超過3,000人；去年台灣則有80多家企業、140位公司代表參與，也創下歷年紀錄，不少台灣企業透過SelectUSA，成功進駐美國設廠或投資。

今年美國在台協會（AIT）積極邀請台灣產業界赴美，半導體、資訊硬體、石化、鋼鐵、金融業、精密機械、汽車零組件等製造與服務業均派代表參與；台積電、台塑化、鴻海、中鋼、燁聯及新漢紛響應。

鄧振中除將促成我產業界與美政府的交流外，美國總統川普（Donald Trump）持續落實「美國優先」政策，貿易關稅壁壘高築情況下，也已隨時準備好藉此機會洽談鋼鋁關稅豁免等事宜。

川普今年3月簽署《台灣旅行法》，鼓勵台美各個層級官員互訪；美國眾議院5月底又通過《2019年度國防授權法》，強化台美雙邊合作，並藉此提高台灣國防能力；共和黨議員貝肯（Don Bacon）接著提出《台灣國防評估委員會法》，旨在強化台灣自我防衛能力。

AIT內湖新館於12日剛舉行落成典禮，華府派出助理國務卿羅伊斯（Marie Royce）代表出席，並拜訪我方高層，鄧振中此時率團赴美是否更加穩固雙邊關係，值得期待。

(中國時報)

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