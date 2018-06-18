軍備局削權 軍事投資建案移戰規司

2018年06月18日 04:09 中國時報 呂昭隆 、楊佳穎／台北報導 、楊佳穎／台北報導

國防部軍備局及資源司遭到削權。根據國防部上周核定，國軍「軍事投資建案」業務將自軍備局移轉國防部戰略規劃司掌理；另「國防科技」及「後勤委商保修」業務，則將從國防部資源規劃司，移轉至軍備局及參謀本部後勤參謀次長室。軍方人士分析，軍備局被拿掉的軍事投資建案，是軍中的實權，未來何去何從，值得觀察。

軍方相關人士分析，軍事投資建案涉及國防預算與資源的分配，是屬實權，現由戰規司負責，軍備局形同被削權。不過，軍方人士也強調，軍事投資建案本來就是戰規司的職掌，也就是以前的聯五次長室，聯五裁掉後，軍備局才開始有審核三軍軍購建案的權力，現再交還給懂作戰的戰規司負責，本就該如此。

國軍調整戰略後，由參謀本部主導軍購建案，戰規司分配優先順序，沒排上的，就列為備案。

國防部14日公告，在「國防部處務規程」第五條「戰略規劃司掌理事項」部分，將軍備局有關「軍事投資建案業務」，移轉國防部戰略規劃司掌理，條文增訂「國軍軍事投資建案之整體獲得規劃書之審定及督導」，以及「國軍武器裝備獲得建案作業規定之研擬及釋義」。

至於第6條「資源規劃司掌理事項」部分，則將原本資規司有關國防科技及工業、戰略性高科技貨品管制及貿易協定、國防產業推動等業務，移轉國防部軍備局掌理。

(中國時報)