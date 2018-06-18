海軍敦睦遠航 首渡巴拿馬運河

2018年06月18日 04:09 中國時報 楊佳穎／台北報導

海軍107年敦睦遠航訓練支隊納編磐石、班超及昆明等3艘軍艦，搭載近800位官兵，在歷經105天、2萬3379.8浬的國外航行訓練後，上周四(14日)返抵台灣。在遠航過程中，3艘軍艦首度通過巴拿馬運河。

《軍聞社》昨日披露軍艦通過運河的畫面。官員表示，要進入運河前，必須先在待命區錨泊，由運河管理單位人員登艦審查文件及進行病蟲檢疫、衛生檢查，實地確認乾貨庫、垃圾間及廚房、飯廳等地點是否有老鼠、蟑螂等腳印或排洩物，若不能通過檢疫，必須重新清潔整理船艙，再等待複檢，直至檢疫核可後才可通行。

待查驗工作結束後，支隊各艦依照指示起錨，緩緩駛入運河閘道，依高低起伏地勢引水，採階梯式通行，分別通過觀花水閘、彼卓米格爾水閘、加通水閘及穿越連通水閘的人工湖，約需費時8小時。因運河河道狹窄，艦上官兵必須保持高度警戒，機動式地在艦首、船中及艦尾移動碰墊，保護3艘軍艦順利通過運河。

班超軍艦艦長黃上校指出，今年是班超艦第5次參與敦睦遠航任務，卻是第1次有機會通過巴拿馬運河訪問中美洲友邦，所以在進入運河前，特別召集了艦上幹部，對所有導標進行研討，以確保安全、順利完成任務，並做好相關紀錄，將難得的經驗傳承下去。

敦睦遠航訓練自民國55年起開始實施，今年海軍敦睦支隊於3月2日啟航，先後拜訪馬紹爾、薩爾瓦多、尼加拉瓜、多明尼加、宏都拉斯及瓜地馬拉等國，所到之處均獲得熱烈歡迎。

(中國時報)