新能源時代 中油要扮領頭羊

2018年06月18日 04:09 中國時報 王莫昀 ／專訪 ／專訪

配合2035年起逐步禁售燃油車，中油除調整自身經營腳步，更積極扮演台灣發展新能源推手。中油董事長戴謙指出，中油除跨足儲能設備，與業界合作生產電池外，也積極建置智慧綠能加油站，預計今年底推出2示範站，並與周邊社區形成共生體，打造「智慧城市生活系統」，建立社區微電網，藉此將加油站轉型為綠能產業發展的整合平台，形成綠能勢力。

綠能加油站 拚3年建置完成

戴謙指出，台灣是全球機車生產重鎮，這是少數自製率近100%，擁有完整產業鏈的產業，每年大量出口至東南亞，國內機車族也高達1300萬輛，但政府配合國際能源轉型趨勢，規畫2035年全面禁售燃油機車、2040年禁售燃油車，禁售令一旦實施，廣大的機車族，生產摩托車的業者怎麼辦?為此，中油須走在政策前，提出配套。

戴謙認為中油身為國營事業，有責任扮演落實電動車產業領頭羊，引領我國能源產業朝綠能轉向，因此，如何讓使用者、生產者都不用擔心能源取得問題，中油遍及全台的加油站，將扮演打造綠能生態鏈的重要平台角色。

戴謙說，中油將以產能、儲能、用能三大主軸，打造「智慧綠能加油站」，新型態加油站，不但設立太陽能面板具發電功能，可儲能，還設有充電椿，並提供交換電池服務。同時，配合政府政策，分3年建置完成，第1年建置160站、第2年390站、第3年450站，達到1000站目標。

積極自推生產 電動車電池

此外，中油積極推動生產台灣中油品牌電池。他表示，中小企業研發經費有限，錢燒了，能否商業化是問題，產品推出後市場反應是個挑戰，為此，中油將提供資源，建立平台，協助發展。

戴謙透露月前藉由研討會，與會的30餘家機車與電池等業者各別提出未來發展方向，及與中油合作可能空間，現已就提案進行評估，未來期透過交叉持股方式合作，生產錳、鋰、氫能等不同特性電池。他不諱言，氫能唾手可得，是台灣可大力發展項目，據其了解，宏佳騰便要做10台氫能車，先試先行。

擘劃新中油願景，戴謙長期目標是要發展「智慧城市生活系統」。他指出，未來希望以加油站為核心，社區家戶設太陽能板產生的電能，除賣台電，也連結加油站儲能系統，形成社區能源微電網，平日尖峰用電時可紓解台電供電壓力，風災停電之際也可發揮作用。

戴謙指出，藉由雲端技術、大數據分析等科技的進步，已能掌握人為行動並進一步達到預測功能，加上311大地震後對集中電廠的省思，中油可將智慧綠能加油站的功能融入周邊民眾生活圈成為共生體，進而發展成能源自主的智慧個體。

社區微電網 能源自主個體

除此，為進一步推升產業發展，戴謙表示，中油與工業局等合作，在五輕舊址利用17公頃土地，設立國際材料循環經濟研發園區，除協助台、成、清、交培育人才，也將吸引研發型公司進駐，發展循環經濟、形成產業聚落。「我是做給你看，不是說給你聽！」戴謙強調，中油正調整步調，引領業界配合政策發展。

(中國時報)