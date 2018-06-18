不滿空汙法 二行程車上凱道

反對《空汙法》修法加嚴移動汙染源空汙排放標準，二行程機車車主 17日在凱道抗議。（方濬哲攝）

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中國時報
／台北報導

頂著大太陽，來自全台的二行程機車族昨聚集在凱道，約有上千輛各種舊型機車及少量汽車；抗議過程大致理性，氣氛反而像是嘉年華會。不過主辦單位強烈呼籲政府廢除《空汙法》修正案第36、40條，修正案形同禁止燃油車輛行駛，並要求環保署1個月內回覆，且須另行召開公聽會，否則不排除提升抗爭層級。

環保署空保處科長周禮中出席並接受二行程車友的陳情，但他強調，修法是針對所有移動汙染源採取加嚴標準，並非針對二行程機車族，也沒禁止二行程機車行駛，是全體適用；但車友不接受其說法，一度引發不滿。

北區反禁二行程機車聯盟表示，2003年起二行程機車已停產，每年正以20萬輛的速度減少中，製造的PM2.5已不足1％，但環保署卻不斷強調二行程機車是空汙元凶。在《空汙法》修法完成後，更可透過加嚴規定無限上綱，剝奪車齡10年以上燃油車輛上路的自由，並且設置空品維護區禁止二行程機車進入。

二行程機車族抱怨，當初購車時都符合環保標準，且當時的車輛排廢規定並未制定落日條款，如今政府不斷提升加嚴標準，刻意針對某些車輛，已違返信賴保護原則。何況現在正加速推動車輛汰換、推廣電動車，也讓他們覺得是在坑殺二行程機車族，甚至懷疑是圖利特定財團和廠商。

車主強調，他們對手上二行程機車很愛護，甚至當成古董珍惜。希望政府能從教育著手，落實民眾保養觀念，並鼓勵機車廠舉辦活動，讓車主樂於回廠保養。畢竟二行程機車和古董汽車一樣，有其時代意義與文化價值，不應被迫拋棄。

為展現對二行程機車的熱愛，主辦單位還在現場辦起選美，讓車主們騎車走秀，以表達對愛車的珍惜與肯定。對車主而言，這不只是代步工具，更是記憶中不可分割的一部分。

(中國時報)

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