人物側寫－養鴨博士變身綠能推手

2018年06月18日 04:09 中國時報 王莫昀

從「養鴨博士」、國科會副主委到中油董座，即使橫跨截然不同的領域，戴謙總能做什麼像什麼，締造令人驚豔成績，中油員工指出，見微知著、海納百川，讓戴謙處事、做決策，多能快速掌握關鍵，找出解決之道，帶領中油從傳統石化邁向綠色能源新里程。

台大畜牧研究所碩士、美國加利福尼亞大學戴維斯分校遺傳學博士，擔任過農林廳副廳長、成大生科所所長、台大教授的戴謙，曾因以繁殖技術提高法國鴨子生育率，2006年獲得法國農業部頒發騎士獎章，為台灣首位獲此獎項的科學家，但他並沒有就此停留在學校、生科研究領域。

被派任南科籌備處主任、南科管理局長，戴謙成功地讓甘蔗園蛻變為科技重鎮，展現綜合行政能力，深獲得長官青睞，進而出掌中油。

「我是做給你看，不是說給你聽」、「中油要發展為智慧綠能平台，海納百川」，接掌中油7個多月，戴謙在公開場合闡述經營理念，一步一腳印的落實。

回顧戴謙上任第一天即點出中油亟需解決的難題，如台灣走向非核家園，天然氣使用量大增，第3接收站須積極爭取環差過關；天然氣等能源採購應多元化，分散風險。雖然第3接氣站尚未通過環差，但天然氣等能源採購多元化已有長足進展，中油今年起新增採購管道，向美採購年近百萬噸的天然氣。

在中油員工眼中，曾在大學任教、擔任南台科大校長的戴謙，行事作風總流露出濃厚的學者性格，做事從大處著眼，但「魔鬼藏在細節中」，他也常可找到別人未留意的細節癥點。

「較令我訝異的是，戴董很有商業頭腦！」一位中油主管指出，戴謙接任南台科大校長時，學校原來虧損，但他離開時，留了數億盈餘給學校。另從他推動智慧綠能加油站過程，並非以中油本身思維出發，而是從產業發展可能涉及的生態鏈擘畫構思。也因此，他積極與業界接觸，並透過舉辦研討會，與業者一起評估可能合作商業模式，讓中油距離成為「智慧綠能整合平台」更近一步。

(中國時報)