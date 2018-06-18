午後湧收假潮 國5實施高乘載

2018年06月18日 04:09 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

今天端午連假收假日，交通部高速公路局預估中午過後將出現提前北返車潮，預計有7路段，包括國5頭城-坪林等均可能出現車多壅塞；國5下午2時到9時北上實施高乘載，全天封閉國1虎尾及埔鹽系統、國3北上竹南閘口，建議用路人儘量利用今天上午時段北返以避開尖峰。

高公局交通管理組科長徐福聲表示，收假日以北返車潮為主，預計今下午國1西螺-埔鹽系統、南屯-台中系統、新竹系統至竹北，國3竹山-中興、大山-香山、關西-大溪，國5頭城-坪林7個路段易出現車潮，提醒用路人改道或避開尖峰時段，避免塞車。

高公局指出，根據氣象預報顯示今天多數地區天氣不佳，預估國道總延車公里為110百萬車公里，深夜0至5時暫停收費，國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費，下午2時至晚間9時國5北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道北上入口匝道高乘載管制、國1虎尾、埔鹽系統北上入口及國3竹南北上入口全日封閉等措施。

徐福聲說，預估今天國5會有北返車潮，因此仍實施高乘管制，不過如果車輛不多，高乘載就會視情況取消。今年端午連假由於只有3天，再加上部分地區降雨，因此截至昨下午5時，今年連假第二天，和去年端午節同期相比，車流量大約少了18％。

日前高鐵員工擬在今天端午節依法休假罷工，台灣高鐵公司表示，今天上午8時過後北上列車，對號座幾乎客滿，列車也將盡力確保按時刻表開出。

省道部分，公路總局表示，昨台8線中橫便道谷關往德基方向，於19K處發生落石擊中通行車輛人員受傷，已出動大型剷土機進行搶修，請用路人依管制通行並注意行車安全。

(中國時報)