汽柴油本周小漲0.1元

2018年06月18日 04:09 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

受石油輸出國組織（OPEC）產量略增，及美國原油庫存減少等因素影響，國際油價上下震盪，中油與台塑化宣布本周汽、柴油每公升小漲0.1元。市場人士預期6月22日OPEC開會可望做出增產決議，原油價格短期將呈盤整向下格局，最快下周（25日）國內油價恢復正常浮動，脫離由中油吸收的平穩機制。

中油發言人黃仁弘表示，上周美國與北韓領導人在新加坡舉行會談，氣氛融洽，市場解讀北韓有望去核化，有助東北亞地區政經情勢穩定，帶動原油價位上漲，依浮動油價機制計算，95無鉛汽油應調升至每公升30.3元，但因超過30元，須據經濟部平穩機制，由中油吸收1/4調幅，較上周各調漲0.1元。

調整後，92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛30.2元、98無鉛32.2元、超級柴油26.8元。

元大標普高盛原油ER基金經理人曾士育說，近一周國際原油價格受到歐洲煉油廠陸續表態，將在180天內停止對伊朗原油採購，出現反彈走勢，因市場靜待OPEC產能會議結論震盪整理。

曾士育指出，美國部份夏季用油旺季效應發酵，需求快速增加，原油庫存及下游汽油、餾分油庫存皆出現快速去化，煉油廠產能利用率持續提升至95.7％，旺季需求強勁，但近期產油國消息面可能主導原油盤勢，未來走勢需留意OPEC產能會議結論。

黃仁弘指出， 沙烏地拉伯、俄羅斯都傾向增產，俄方喊出全年平均油價在每桶70美元上下，美國總統川普也直呼油價過高，但OPEC部分會員國不主張增產，未來走勢要看OPEC會議結論，如OPEC決議增產，國際油價短期會盤整向下，不過第3、4季中國、印度若用油需求攀升，油價走勢便需視供需穩定性而定。

市場人士分析，本周布蘭特、杜拜原油價格若續跌，跌幅超過3％，國內95無鉛汽油價格便可望跌破每公升30元大關，國內油價恢復正常浮動，脫離由中油吸收的油價平穩機制。

(中國時報)