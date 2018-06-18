2018年06月18日 04:10 中國時報 李欣恬 ／專訪、執筆 策畫：謝錦芳 攝影： 鄧博仁 ／專訪、執筆 策畫：謝錦芳 攝影：

蔣勳小檔案

AI智慧型機器人時代即將來臨，不少人擔心機器人會毀滅人類世界，已故物理學家霍金曾提出這樣的憂慮。對此，藝術家蔣勳表示，不需要感到憂心，即使機器人再怎麼精準、萬能，仍有件事機器人還沒辦法做到，那就是「犯錯」。

蔣勳長年從事藝術創作、寫作及教育工作，對華人文化及教育環境有獨到的觀察，他表示，犯錯是人性的珍貴面，他勉勵年輕人在求學期間要多多犯錯，唯有透過犯錯，才有機會修正自己，避免把錯誤帶到社會職場上。面對科技文明帶來的喧囂與煩躁，他鼓勵民眾傾聽自己的心靈之聲，別讓自己迷失在現代文明的迷障中。以下是專訪摘要。

修正錯誤 比處罰重要

問：您長年從事教育工作，對年輕人有什麼期許？

答：我在教育領域最得意的一件事，就是沒有一個學生被記警告，人類就是在犯錯中學習修正、成長，我常常告訴年輕人，在這樣的年紀裡，該犯的錯就要犯，才知道要怎麼樣修正自己的人生，千萬不要把錯誤帶到社會裡。

有次有個孩子犯錯，以絹印手法偽造出入通行證，必須送校外處理，這對孩子來說，會是一生的汙點記錄，我問教官，能不能交給我來處理？後來我讓孩子知道事情的嚴重性，以及錯誤的點在哪裡，並要求他練書法，抄寫大幅《金剛經》，孩子後來也真的做到，教官也同意不送警局。

學生不懂事，對學生犯錯必須要有耐心，那才是教育，讓孩子知道如何修正錯誤，比處罰還要重要，如果只是處罰，孩子根本不明白錯在哪裡，之後到社會上還會再犯。犯錯是人性的特點，有犯錯，才有學習和成長機會。

問：您認為我們的社會缺少了什麼？

妙喻選舉 別急比大聲

答：在這樣的年代裡，我們缺少了一點心靈之聲。我們現在不太注意自己的聲音，好像越大聲、力量就越強大，像選舉就是這樣子，可是我相信有一種聲音，是因為安靜而有力量，我在朗讀的時候，總希望能把這種內在的聲音，傳達出來。

我在很多信仰裡，都曾聽見那樣的聲音，像是西藏喇嘛的梵唱，或是歐洲教堂裡管風琴的聲音，都有和人之間有心靈的對話。

有時我坐在廣播電台的播音室裡，透過空氣的震動、頻率，和許多我看不見的聽眾朋友們，以聲音交流心靈，那種感覺非常神祕，有些聽眾朋友、讀者也會告訴我，透過聽覺，雖然看不見我，但卻像是在跟我說話一樣，有時聲音反而比文字還要能打動人心。

耐心傾聽 動人的交流

像是單單朗讀一首詩，不必和別人講道理，而是用你的音頻，也能讓別人不感到煩躁。不要急著和別人比大聲，你會聽見自己聲音最美的地方，也會發現原來聲音對人有很大的安慰作用。

但我們的聲音，現在被破壞得如此嚴重，大家都在比大聲，比怎麼樣用聲音去霸凌別人，我認為這不是我們這座島嶼的福氣。假如我們能多關注自然界裡的風聲、樹葉搖晃的聲音，當這些聲音被聽見了，那就成為這座島嶼最大的祝福。

問：我們該如何以身作則，找回心靈之聲？

答：假如你在捷運站看見兩個人在吵架，你想要透過一個有力量的聲音去排解時，可以怎麼做呢？你千萬不要把分貝拉高，反而是要壓低音量，如此一來，會讓對方感到不好意思，意識到自己怎麼用這麼大的聲音在罵人？

可是我不曉得，我這樣講是否有一點憂傷，因為那些高分貝的聲音越來越大，大家都認為那樣霸凌的聲音，才是有力量的，我覺得這是錯誤的。一個真正安靜的聲音，才是有力量的，才是這個社會需要的事。

(中國時報)