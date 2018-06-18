專注的奢侈 一天做好一件事

2018年06月18日 04:10 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

亞洲大學現代美術館的「蔣勳．美學．創作教育」聯展，蔣勳（左）與30年前的學生，觀看彼此作品。（黃國峰攝）

71歲的蔣勳，近年旅居台東池上，專注作畫，也專心生活，他表示：「人生每個階段有不同的奢侈，年輕時嚮往可以同時做很多事，恨不得把羅浮宮裡的畫全部看完，那是一種奢侈；但現在的我，一天做好一件事，就是一種奢侈。」

蔣勳表示，保持專注是非常困難的事，像是較晚成名的畫家塞尚，就是最好的例子，「塞尚一直處在一個孤獨、寂寞的狀態裡，他的好友左拉寫了一部小說《傑作》，描述一名很用功但是沒有才氣的畫家，有人說左拉就是在寫塞尚，塞尚聽了很受傷，他和左拉絕交，遠離原有的交友圈，回到故鄉普羅旺斯，用20年的時間，每天揹著畫架走同一條路，他最後是在那個風景裡死掉，死掉隔年1907年辦的大展，影響了畢卡索，說他是20世紀所有畫家的父親。」

整整20年的孤獨與專注，是塞尚重要的自我沉澱與創造。蔣勳表示，畫家黃公望從82歲畫到86歲過世的知名畫作《富春山居圖》，也是來自於這股專注的力量。

「塞尚、黃公望都在那裡告訴我們，也許我們一生到後來，只能認一個風景，年輕時會恨不得把巴黎、紐約所有城市的風景都畫下來，但事實上，我們無法把一生的閱歷都記錄下來，最終就是專注的力量，我認為這正是人類文明的天長地久所在。」

蔣勳表示，他之前身體不好，醫師囑咐他必須要每天走1萬步，鍛鍊身體，他在池上居住期間，每天清晨開始從北往南走，「當我走著走著，看見海岸山脈的日出時，就像是舞台燈一樣打亮中央山脈，讓我沐浴在光廊中。」

這條光之走廊，正是蔣勳每日專注面對的一片風景。他表示，期許自己能做到如同塞尚、黃公望一樣的專注，「我待在池上的時間不夠長，但我期望自己，也許能用20年的時間，專心面對那座山、那條河，持續留下我和這片風景的對話關係。」

(中國時報)