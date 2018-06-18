黃金左腳勁射 塞爾維亞開胡

塞爾維亞隊長柯拉羅夫以精采自由球突破哥斯大黎加門將納瓦斯的十指關，興奮的狂奔慶祝。（路透）

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中國時報
／綜合報導

塞爾維亞「黃金左腳」柯拉羅夫充分證明他的隊長價值！17日面對上屆世足賽爆冷闖進8強的哥斯大黎加，柯拉羅夫在第56分鐘直接自由球勁射破網，幫助塞爾維亞1比0擊敗哥斯大黎加，也取得小組賽E組首勝與3分積分。

哥斯大黎加開賽排出5-4-1的堅守陣勢，擺明要跟塞爾維亞上演防守戰，塞爾維亞則用4-2-3-1陣型，頂著過往世足賽3次對決中北美暨加勒比海足協球隊（墨西哥、洪都拉斯與美國）全勝紀錄，塞爾維亞此役當然很想保持下去。

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塞爾維亞上半場最具威脅的攻勢，出現在第26分鐘，米林柯維奇接獲隊友長傳，在禁區內勉強起腳射門，卻剛好射向哥斯大黎加守門員納瓦斯的正面，輕鬆被效力西甲豪門皇家馬德里的納瓦斯接住，化解塞爾維亞這波攻勢。

上半場兩隊都無功而返，以0比0結束，儘管塞爾維亞掌握62％球權，卻只射門3次，反觀哥斯大黎加射門5次，卻都沒什麼威脅性。

比賽來到下半場第50分鐘，納瓦斯再次化解塞爾維亞前鋒米卓維奇的單刀射門，展現王牌守門員應有風範。

穿越人牆 一擊奏功

不過塞爾維亞總算找到敲開對方大門機會，第56分鐘的右前場自由球，柯拉羅夫的左腳直接長射越過人牆，射進球門右上方死角，塞爾維亞1比0領先，這也是身為塞爾維亞左後衛的柯拉羅夫，在世足賽生涯的首次進球。

柯拉羅夫是去年10月才接任塞爾維亞主帥的克斯塔伊奇，一上任就「欽點」的新任隊長，因為克斯塔伊奇認為這支球隊必須作出一些刺激與改變，結果柯拉羅夫在今年世足賽首役就率先進球，再次證明克斯塔伊奇的眼光正確。

處於落後劣勢的哥斯大黎加，雖在剩下時間全力反攻，卻無法組織任何有效進攻，反而遭到塞爾維亞在第86分鐘，又有單刀直闖禁區射門機會，可惜這次米卓維奇操之過急，竟然直接把球運掉，卻沒改變塞爾維亞贏球結局。

(中國時報)

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