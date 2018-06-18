太極虎出柙 闖瑞典鐵壁

2018年06月18日 04:10 中國時報 蔡銘仁 ／綜合報導 ／綜合報導

「太極虎」韓國到最後關頭，才驚險通過資格賽，連續9屆闖進世界盃足球賽，他們18日將首度亮相，與相隔12年再度進軍世足賽的瑞典交鋒，韓國擅攻、瑞典擅守，這場「矛盾大對決」對兩隊而言，是攸關能否晉級的「必勝戰役」。

韓國和瑞典在F組中，實力和德國及墨西哥有段落差，機會自然是有，但是要拚進前2名晉級，難度頗高。以不太可能連破德墨兩隊為前提下，這場比賽，成了瑞典及韓國的想進到16強的關鍵戰；比賽贏球一方，才握有一絲希望。

韓國在亞洲區最終輪資格賽，撤換德籍教頭史泰利克，把兵符交到青年隊教頭申台龍手中。申台龍接任後，以英超亞洲球員進球紀錄保持人孫興慜為進攻中心調度陣容，將火力極大化，打造出攻擊端堪稱「隊史最強」的太極虎軍團。

孫興慜本季將亞洲球員的進球紀錄，推進到30球，攻擊能力可說是亞洲頂尖。不過，韓國的攻擊中場權昶勳缺陣，勢必加重孫興慜進攻端的負擔。孫興慜帶著征戰整季英超的疲勞，加上位置從左中場調往前鋒，能否發揮如預期的戰力，是一大看點。

相較韓國，瑞典能撂倒4屆冠軍義大利，睽違12年闖進世足賽，靠的就是堅若磐石的防守；但另一方面，攻擊能力卻稍嫌薄弱。瑞典雖有德甲2016-17賽季的助攻王佛斯伯格坐鎮，附加賽攻入唯一進球的約翰森卻因膝傷缺陣，增加他們進攻的難度。

但瑞典靠現有陣容進到世足賽，且放棄徵召隊史進球王伊布拉希莫維奇，經過大賽前的調整期，該怎麼解決進攻端問題，考驗總教練安德生的智慧。強攻的韓國遇上瑞典的鐵壁，雙方都有輸不得的壓力，會激盪出什麼樣的火花，值得關注。

(中國時報)