英軍大換血 眾將爭開第一槍

2018年06月18日 04:10 中國時報 盧品青 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯世足賽18日點燃G組賽事，「三獅軍團」英格蘭派出隊史最年輕的陣容，希望拿40年沒在世足開胡的突尼西亞開刀。被譽為隊史最強陣容的「歐洲紅魔」比利時，則要對上首次晉級的巴拿馬，首戰不但要贏，還要漂亮贏出氣勢！

「目標就是冠軍戰！」比利時隊長阿札發出豪語，其實他們的黃金世代上屆就成形了，可惜8強戰1球敗於阿根廷。這次比利時依舊抽得好籤，G組、H組缺乏冠軍級球隊，只要先穩住G組老大的位置，踢到8強的機會很大。前隊長孔帕尼也說：「能不能奪冠全看這一屆了。」

比利時效力英超的球員達到兩位數，包括曼城中場德布勞內、孔帕尼，切爾西中場阿札、門神庫爾圖瓦，人數之多僅次於同組的英格蘭。在總教練馬丁尼茲操盤下，比利時資格賽未嘗一敗，這次他們背負著舉國1100萬人民的期待，力圖超越1986年世界盃4強的隊史最佳成績。

英格蘭上屆世足賽1勝未得，前年歐洲國家盃爆冷輸給34萬人口的冰島，更被視為自1950年世界盃輸給美國以後最恥辱的一仗。在教頭邵斯蓋考量下，這次陣容只有5位球員踢過上屆世界盃，平均年齡26歲為32強中最年輕，就是為了拋開過往的包袱。

這屆世足賽各國代表隊總共超過百位球員效力英超，英格蘭本家更是擺出幾乎全英超陣容。其中半數是後防人才，主打控球與防守反擊，前場由隊長肯恩與史特林肩負起攻城掠地的重任，林加德、阿里坐鎮中場，一旁還有瓦迪、拉許佛等攻擊好手待命。

突尼西亞缺乏頂級球星領銜，攻擊中場姆薩克尼受傷缺陣，阿里馬路傷癒不久，儘管英格蘭門將欠缺國際賽經驗，但突尼西亞要攻破對手防線仍很困難。突尼西亞歷年從未跨出小組賽，本屆靠著資格賽抽了好籤，能踢進決賽圈多少有些僥倖，在G組英格蘭與比利時雙雄面前，大約只能找巴拿馬開刀，尋求暌違40年的勝利。

(中國時報)