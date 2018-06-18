殷仔對決老東家 飆出勝投

2018年06月18日 04:09 中國時報 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

效力馬林魚隊的旅美大聯盟左投手陳偉殷台灣時間昨天清晨先發，在巴爾的摩挑戰前東家金鶯隊。此役他主投6局被擊出8支安打、包括1支全壘打，共失3分；另有2次三振、1次四壞球。終場馬林魚以5比4險勝金鶯，陳偉殷是此役勝利投手，距上次勝投（4月29日）相隔已有49天之久，目前他的戰績2勝3敗、自責分率5.91。

5比4 險勝金鶯

陳偉殷表示，打線很早就提供火力支援，給了他很大幫助，因為「有打擊的幫助，自己能更快把專注力放在投球上。」陳偉殷2012年從日本職棒轉戰大聯盟，在金鶯隊待了4年，2016年起投效馬林魚隊，這次是他轉隊後首次回到巴爾的摩與老東家對壘。

面對前東家、熟悉的球場，陳偉殷表示，壓力一定會有，但希望用好表現來證明自己的進步，他強調：「不希望離開這裡後再遇到他們（老隊友）卻投不好，當初來美國有了好的開始，也是多虧金鶯隊。」

隔49天 拿下第2勝

昨天是他今年第9次挑戰第2勝，前面8次先發都未能奪勝；且常在危機出現後就被換掉，總教練麥汀利對他信心不足。幸好馬林魚打擊昨天火力不弱，前3局就攻下4分，第6局再添1分。捕手瑞爾穆托不愧是陳偉殷的最佳拍檔，有擊出3支安打的「猛打賞」演出，包括2支全壘打，灌進4分打點；尤其6局上的陽春炮原以為只是錦上添花，後來卻成了陳偉殷勝投的關鍵。

陳偉殷在3局下被擊出4支安打、失2分，包括馬查多的2分打點一壘安打，6局下再被史構普揮出陽春全壘打再失1分。投完6局退場總共94球，其中63球好球，好壞球比例約2比1相當理想。難得的是他投6局只失3分，是今年第2場「優質先發」，應可增加麥汀利對他的信心。

陳偉殷退場後，牛棚派出3名投手接力，守住最後3局只失1分，未搞砸領先；終場馬林魚5比4險勝金鶯，陳偉殷久違的勝投終於到手。不過他覺得控球精準度要再加強，昨天球數經常落後、失投球也偏多，下次先發都要注意。

(中國時報)