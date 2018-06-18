桃猿擊敗兄弟 上半季封王

2018年06月18日 04:09 中國時報 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

Lamigo桃猿隊昨於桃園球場迎戰中信兄弟隊，賽前猿隊上半季封王魔術數字只剩M1，只要贏球就奪得上半季冠軍。但天公不作美，賽前下大雨，比賽延到晚上8點才開打。雙方僵持到8局下，猿隊「超級新人」廖健富大棒揮出三壘安打，帶有2分打點，突破僵局；終場猿隊以3比1獲勝，並將魔術數字歸零，贏得上半季冠軍；也是隊史第11個季冠軍，第9次自力封王，去年起連續第3個季冠軍。

此役雙方先發洋投表現均佳，猿隊克恩三世投了5.1局無安打比賽，直到6局上才破功，被中信兄弟潘志芳跑出一支內野安打。最後他投完8局、失1分，拿下今年個人第8勝，也是個人的5連勝，並且獲選為昨役單場MVP。「鄉長」陳禹勳9局上登板關門，守住勝果，拿下第18次救援成功。

中信兄弟先發洋投艾迪頓上一場（9日）對統一獅隊演出「無安打比賽」，昨役球威不減，投7局僅被擊出3支安打，送出7次三振，只有2次四壞球，有效壓制火力凶猛的猿隊打擊。但隊友的打擊也受制於克恩三世，未能得分，使他無關勝負。

猿隊在艾迪頓退場後把握機會，棒打中信兄弟後援投手江忠城，王柏融、林立擊出安打攻佔一、二壘，關鍵時刻聯盟唯一「四割男」廖健富揮出中外野深遠三壘打，猿隊攻下2分突破僵局。中信雖再更換投手吳哲源，仍被陳俊秀補上一支安打，攻下第3分，勝負底定。9局上中信兄弟扳回1城，猿隊仍以3比1獲勝。

廖健富去年加盟猿隊，今年算是「二年級生」，但去年他出賽數不多，還保有爭奪年度新人王資格。而目前他的打擊率高達4成21，有88支安打、56分打點，在打擊率、安打、打點等三個項目都保持領先，昨晚又成了封王戰的最大功臣，表現確實搶眼！

(中國時報)