理工宅男轉戰保險 4年就買房

安遠通訊處處經理董昀嵐（南山人壽提供）

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中國時報
／台北報導

理工宅男轉戰保險業，安遠通訊處處經理董昀嵐在南山人壽近20年，演繹出最佳例證。自中央大學大氣物理研究所畢業後，董昀嵐為籌措留學經費，進入了原本不感興趣的保險業，沒想到第1年收入就達136萬元，他說：「進南山簽了承攬制合約，很享受時間自主、將行動力反映在報酬上的制度，只要績效好、能力強，收入是沒有極限的。」現在董昀嵐積極培育新人，以幫7、8年級生創造精彩人生為志向。

就讀研究所時，網際網路才萌芽發展，董昀嵐笑稱自己是「第一代宅男」，他坦言，自己當年是省話一哥，從來沒有想過，能在組織發展中培養出領導能力、開拓視野。現在多數7、8年級生長在富裕的環境下，對人生還沒找到方向，董昀嵐最大的使命就是要協助他們找到人生新方向、創造精彩人生。

董昀嵐因緣際會接觸了南山人壽，當時的區經理林冠宇帶他走進保險的大門。研究所畢業後，董昀嵐白天擔任大學研究助教、還兼差家教，晚上化身保險業務員，董昀嵐分析，因為理工背景的訓練，讓他可以將繁雜的商品、條款畫成表格，用邏輯說，往往只要花20、30分鐘向客戶解說，就能創造出很好的結果。

董昀嵐自有一套訓練說話能力的方式，即每天對著鏡子說話，適時修改表情、表達能力，很快就能進入狀況。擁有高學歷的董昀嵐坦言，說服從事公職的父母親才是他從事保險工作的一大挑戰。

收入無極限的南山承攬制度，讓董昀嵐工作4年就在天母買房，父母也不再反對，父親甚至在公開場合誇獎「以兒子為榮」，現在也有能力帶父母、家人到國外旅遊，享受天倫之樂。

董昀嵐後來放棄出國、決心留在南山發展後，體認到發展組織的重要，每周六開辦教育訓練課程，迄今未曾間斷，並於2017年成立安遠通訊處，拓展人生新的里程碑，承攬制的業務制度讓董昀嵐可以自由揮灑、築夢踏實，他說「還要再拚20年」。

(中國時報)

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