台胞證如簽證卡 比護照好用

2018年06月18日 04:09 中國時報 連雋偉 ／台北北京報導 ／台北北京報導

大陸推台胞證取代台灣護照將再下一城。繼台灣民眾參觀聯合國須出示台胞證後，有關人士指出，針對大陸享有免簽，但台灣須辦簽證才可入境的特定國家，大陸正在研擬，台胞至該國旅行時，只要護照搭配台胞證使用，就能享有等同大陸民眾的免簽或落地簽待遇，台胞證就等於簽證卡。

據了解，雖然給與台灣護照免簽證的國家比大陸多很多，但有些獨特國家，台灣民眾入境要辦簽證，大陸民眾則享免簽證或落地簽。大陸涉外人士透露，有些大陸可免簽證國家是台灣背包客愛去的國家，他們也常在有關旅遊網站討論說，既然大陸民眾可免簽，去這些國家，是否帶台胞證就可入境？大陸此舉不過是順水推舟。

增加台青對陸好感

諸如中亞土庫曼（大陸享落地簽）、亞塞拜然（大陸享落地簽）、北非突尼西亞、南美的玻利維亞，台胞去要辦簽證，也是不少台青喜歡獨闖的旅遊地。台胞去大陸獨享免簽國家的人數雖不多，宣示意義大於實質意義，但大陸涉外人士說，這一方面是體現強化台胞證作為「兩岸同屬一中」下的有效證件功能，並可壓縮民進黨政府國際空間，二是增加台青對大陸好感。這些特定國家，有些與大陸是鐵桿關係，要推行此舉措，難度不會太高，畢竟台灣護照還是要帶著，但多帶台胞證，就可以免簽了。

帶證可獲危難救助

2017年以來，台胞證就一步步被賦予政治性格，大陸已要求各駐外使館，對台胞與台灣旅客宣揚急難救助功能，當然出示台灣護照也可，但會多加宣揚，台灣人出境時盡量帶著台胞證，就可多一層保障，若遇到緊急危難，到大陸各外館，能以台胞證享有與大陸民眾同等待遇的各類救助與便利。

對於護照所代表的政府，在兩岸共同政治基礎不在時，大陸則全力圍堵。去年以來，無論持中華民國護照欲參觀聯合國紐約總部時，或到聯合國人權理事會旁聽，在換證入場時，都被工作人員指中華民國護照非有效文件，表明台胞證才是「有效身分證明文件」。

(中國時報)