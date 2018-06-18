免簽惠台 落實同等待遇

2018年06月18日 04:09 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

大陸外交部正在規畫，台灣民眾持台胞證可前往大陸的免簽或落地簽國家，大陸涉台學者李振廣表示，這是陸方對「台灣居民同等待遇」的進一步落實，也是一大突破，協助台灣民眾在全球旅行或進入聯合國及相關機構參觀時更加便利。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，雖然台灣在全球的免簽國數量比起大陸要多很多，大陸開放其免簽國給台灣，短期內看似不會產生明顯作用，但長期以往，與大陸有正式邦交的國家，可能會逐漸接受台胞證的法律效用等同於護照。

日前曾傳出，有台灣民眾持中華民國護照無法進入聯合國參觀，必須出示台胞證，而且並非單一案例。李振廣表示，若日後台灣民眾可以持台胞證合法進入聯合國及相關機構，可以增進台胞的旅行便利，「而且這種道路，未來會愈拓愈寬，是大陸外交部為台灣民眾提供的積極服務。」

由於不承認中華民國護照，大陸公安部出入境管理局針對台灣民眾發放台胞證作為身份證明文件，目前只使用在台灣民眾赴大陸和港澳地區，如果國際上有愈來愈多的國家接受以台胞證取代中華民國護照、給予免簽便利，台灣地位是否將被矮化？

李振廣表示，台灣對此一定會有強烈反彈的聲音，認為大陸在壓縮台灣的國際生存空間，「但大家想想，在馬英九政府時期，由於馬承認九二共識，是不會出現這樣狀況的，為什麼蔡英文政府上台後，會變成這樣呢？」

李振廣說，從正向思考，持台胞證能讓台灣民眾在全球旅行、進入聯合國參觀時更便利，如果真的落實，將是大陸持續推動的惠台政策之一。

(中國時報)