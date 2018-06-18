美商界發聲 反川普對陸加稅

2018年06月18日 04:09 中國時報 陳文和 ╱綜合報導 ╱綜合報導

美國多家商會、行業組織、企業連日紛紛發表聲明，反對美國政府15日做出的對大陸約500億美元輸美商品加徵關稅的決定，並呼籲美陸透過談判磋商，以建設性對話，化解貿易爭端。美國商會更認為，關稅措施將損及稍有起色的美國經濟。

香港中新社報導，總部設在芝加哥的波音公司16日的聲明表示，該公司正在評估加徵關稅一事對波音公司及其供應鏈將產生哪些影響。聲明稱，該公司將持續與美陸兩國高層溝通，呼籲雙方進行建設性的對話，以解決貿易糾紛。

美國資訊技術工業委員會主席加菲爾德說，訴諸關稅手段是應對美陸貿易問題的錯誤答案。電視機、電腦、電話等消費品的價格在美國將普遍上漲，此舉也並未解決兩國貿易問題；呼籲川普政府重新與陸方進行真正意義的談判磋商。

美國服裝鞋襪業聯合會主席黑爾芬拜因發表聲明說，新的關稅措施最終將成為美國人民的負擔。如陸方已宣布將對價值近10億美元的棉花加徵關稅，這會傷及美國農戶、紡織企業，也會增加供應鏈成本。

美國汽車和汽車配件製造商協會稱，該協會支持川普政府重視智慧財產權問題 ，但反對使用關稅手段。聲明說，關稅將傷及美國企業、就業以及消費者。

全美零售商聯合會主席沙伊也表示，美國總統川普之舉將摧毀美國的就業機會，變相降低工薪階層的收入。

美國大豆協會副總裁史蒂芬指出，美陸花費40多年的時間建設兩國的大豆貿易關係，關稅手段會毀掉此關係，將是美國豆農無法承受的損失。

美國農場主支持自由貿易組織執行總監屈爾表示，美國農民在 2016年壓倒性地支持川普當選美國總統，但在面對損害美國農業的貿易戰時，他們不會保持沉默。

(中國時報)