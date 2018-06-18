陸定義法理台獨 嚴禁踩紅線

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中國時報
／綜合報導

台灣內部統獨公投議題不斷，大陸學界近期打算進一步明確「法理台獨」定義。

武漢大學兩岸及港澳法制研究中心講師段磊日前就在一場研討會上表示，「法理台獨」應被定義為以解構一個中國原則、完成台灣的「國家化建構」為目標的法制度安排和法實踐狀態，並藉由修憲、修法等方式達成目的。

兩岸官方關係冰封，蔡政府雖稱將「維持現狀」，但近來去中國化、民間統獨公投等議題仍層出不窮。然而北京當局並非視而不見，其學界正不斷明確「法理台獨」定義，以備未來「有理可據」。

武漢大學兩岸及港澳法制研究中心講師段磊日前參加大陸全國台研2018年學術年會時指出，作為完成「台獨」分裂活動的必經階段和最終確認方式，「法理台獨」成為大陸對台政策的最後紅線。故應當對「法理台獨」活動保持高度警惕，充分認識其內在理論構造和外在表現形態。

段磊表示，「法理台獨」的內在理論構造當從本質與形式兩個層次出發，所謂「法理台獨」，應當被定義為以解構一個中國原則、完成台灣的「國家化建構」為目標的法制度安排和法實踐狀態。

至於「法理台獨」的外在表現形態，段磊認為，其具體表現在憲制、法律、國際法三方面。憲制形態為核心表現形式，嘗試透過制憲、修憲、釋憲等方式，推動台灣憲法全面變遷，消除憲法「一中」內涵，實現台獨借殼上市。

法律形態則為主體表現形式，透過立法、修法，弱化「一中」約束力，消除推動國家統一的規範根基；國際法形態則是外沿表現形式，通過虛構台灣滿足國家的主要構成要件、強化台灣國際影響、臆造台灣人民「自決權」等。

(中國時報)

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