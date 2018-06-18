對美貿易戰 陸媒稱得道多助

2018年06月18日 04:09 中國時報 藍孝威 、林勁傑／綜合報導 、林勁傑／綜合報導

陸美貿易又重新點燃戰火，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長王晨甫率大陸全國人大代表團，結束對美國國會的訪問，期間曾闡明陸方的貿易立場。美方也表示，願與陸方加強交流與合作。

新華社報導，應美國國會邀請，王晨6月13至16日率全國人大代表團訪問美國。在華盛頓分別會見美眾議長瑞安、臨時參議長哈奇、眾院少數黨領袖佩洛西，同眾院美陸工作小組拉森等眾議員會談，集體會見戴安斯等參議員；並會見代理國務卿沙利文。

王晨在會見中闡明陸方對經貿、知識產權、相關立法等問題的原則立場。希望美方從戰略和全局高度看待陸美關係，妥善處理敏感問題和分歧。雙方應堅持相互尊重、合作共贏。兩國立法機關要加強溝通，增進互信，排除干擾，促進合作。美方表示，美重視發展對陸關係，願與陸方加強交流，增進了解與合作。

《環球時報》昨發社評稱，大陸被迫應戰，但不會屈服。大陸保持戰略定力，堅決維護國家利益底線，維護多邊規則的穩定。這正是大陸守護的「道」；展現一個言必信，行必果的負責任新興大國形象。「得道必然多助。」

社評稱，華盛頓四面出擊，除了日本仍表現出一貫的忍辱負重之外，其他「受害國」無論大小，都快速予以對等報復。美方更不要幻想大陸會對其蠻橫舉動聽之任之。

社評還說，大陸的「自衛反擊戰」，因為是自衛，所以是正義的一方；因為是正義的一方，反擊決不會猶豫不決，更不會軟弱無力。大陸實力加上東方智慧，將產生出令任何挑釁者望而生畏的力量。對此，相信華盛頓遲早會有切身體會。

(中國時報)