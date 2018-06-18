西班牙伸援 人球難民終上岸

2018年06月18日 04:09 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

載著629名非洲等國難民的人道救援船「水瓶座號」（Aquarius），因接連遭義大利和馬爾他拒於門外，被迫成為地中海人球，幸而西班牙新政府慷慨接納。難民們昨天分批抵達西國東岸港市瓦倫西亞，結束1周來受困惡海的夢魘。當船靠岸，在港邊迎接他們的是逾2000名志工、醫護、翻譯，以及溫馨的「歡迎回家」標語。

歡迎回家 結束受困1周夢魘

當地時間17日上午6點20分，載著274名難民的義國海岸防衛隊「達蒂洛號」率先駛抵瓦倫西亞；4個多小時後，水瓶座號搭載106名移民抵達，之後義國海軍船艦「獵戶星號」載著剩餘難民靠岸。

身心俱疲的難民們陸續上岸，映入眼簾的是暖心的歡迎陣仗：2000名紅十字會志工、翻譯、醫護、心理醫師及民眾。除提供食物、衛生包，還為難民檢查身體，核查庇護申請。

水瓶座號隸屬「地中海救援組織」和「無國界醫師組織」，該船月初在利比亞外海發現這批擠在多艘超載橡皮艇內、已在地中海載浮載沉20小時的難民。該船向義、馬國請求入港但都遭拒。

由於海象惡劣，船上難民飽受暈船之苦，加上存糧飲水即將用罄，西國桑切斯政府表態願提供入港許可。義大利派出2艘船協助載運難民，耗費1周、航行1500公里後終於到達西班牙。

地中海救援組織的貝悠女士坦言，部分難民身體狀況極糟，對終能安全上岸鬆了口氣。他們來自26國，以非洲的蘇丹、奈及利亞為大宗，另有阿富汗、巴基斯坦和孟加拉移民。除530名成年男女，還包括123名無大人陪同的少年，11名兒童和7名孕婦。

難民議題 歐盟內部立場分裂

水瓶座號淪為海上人球，凸顯歐盟內部對難民議題的分裂立場。將與西國合作安置難民的法國總統馬克洪痛批，義民粹政府「尖酸刻薄，不負責任」，義內政部長、反移民「聯盟黨」領導人薩爾維尼稱，要歐盟前線國家扛移民的沉重負荷「不公平」，並指馬爾他應接受該船。馬國反擊，船位置在義國司法轄區。

西國外長博瑞爾說，該國舉動具高度象徵性，意在促請歐盟各國，在移民政策不要自欺欺人，應制定政策以解決此共同問題。本月稍後登場的歐盟峰會，移民改革料將是各國爭論焦點。

(中國時報)