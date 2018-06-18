德被爆跨國監聽 奧要求踹共

2018年06月18日 04:09 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

奧地利媒體上周揭露，德國聯邦情報局（BND）於1999~2006年間，有系統監聽奧地利政府部門、國際組織、大使館、銀行等2000個單位的電話、傳真、手機、電郵等。奧地利政府反應強烈，要求德國當局徹底釐清始末。而德奧牢固的盟友關係是否會因此受損，值得關注。

為此，奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）要求德國政府「徹底釐清」這項監控指控；奧國總理庫爾茨（Sebastian Kurz）也呼籲德國合作，說明BND是否如新聞報導揭露，監聽奧地利境內各大單位。

范德貝倫說，友好國家之間的間諜活動不只沒必要，更令人無法接受，監聽舉動可能動搖兩國長久以來的信任。庫爾茨則表示，奧地利幾年前就曾懷疑德國大規模監聽，但德國不配合調查，因此不了了之。

庫爾茨要求德國當局說明BND監聽了哪些對象，以及監聽行動停止於何時，務必確定已再無監聽，而監聽到的存檔資料也務必要銷毀。但他也強調，目前沒有證據顯示2006年之後德國還繼續監聽。

在奧國媒體羅列的監聽清單中，總部設在維也納的石油輸出國組織（OPEC）、歐洲安全暨合作組織（OSCE）、國際原子能總署（IAEA）等都是德國情報單位監聽的目標。

除了國際大型機構，伊斯蘭教組織、恐攻疑犯、企業、武器製造商等都是BND的監聽對象，甚至連大學教授的通訊記錄也遭到監聽。

德國國會負責監管情報組織的「管理委員會」主席舒斯特（Armin Schuster）表示，將會查明報導內容是新案還是2015年被揭發的舊案。他說，管理委員會近日將召開特別會議，檢視此案。德國BND在2015年遭指控有系統地協助美國情報單位監聽歐洲盟邦與大型國際組織。

(中國時報)