裘莉5訪伊拉克 籲重建摩蘇爾

2018年06月18日 04:09 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

聯合國難民署（UNHCR）特使、著名女星安潔莉娜裘莉，16日造訪曾被極端組織「伊斯蘭國」（IS）占領、去年7月獲伊拉克部隊收復的伊拉克北部城市摩蘇爾，她呼籲國際社會關注當地的戰後重建。

UNHCR網站發布安潔莉娜裘莉訪問摩蘇爾的照片和影片，這是她第五度造訪伊拉克。裘莉走過被炸成廢墟的街道時沉痛表示，這是她（2001年）和UNHCR合作以來，看過破壞最嚴重的地區，當地居民幾乎失去一切。

2014年6月，IS武裝分子攻占摩蘇爾，約50萬人逃離當地。當年7月，IS發出最後通牒，要求基督徒改信伊斯蘭教或繳交宗教稅，否則沒命，基督徒被迫逃到鄰近的庫德族區。

2016年3月伊拉克政府軍、庫德族戰士和什葉派民兵組成的10萬聯軍，在美軍空中支援下對摩蘇爾發起攻勢，2017年7月才收復該城。聯合國報告稱，IS占領摩蘇爾期間，近90萬市民逃離該城，這3年多的時間，摩蘇爾舊城區近65％建築物被毀，連同附近城鎮，估計有70％建築物、道路等基礎建設遭到徹底破壞。

戰後摩蘇爾重建速度緩慢，除了西部舊城區外，當地大致已恢復常態，流離失所的居民也離開附近的臨時居所返回家園。裘莉提到，許多市民甚至沒有自來水可以飲用，她呼籲全世界不要忘記摩蘇爾，希望大家能一同為重建這座城市努力。

(中國時報)