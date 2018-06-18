川普拆散非法移民家庭 2000童失依

2018年06月18日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國國土安全部日前證實，自川普政府4月開始執行「零容忍」邊境移民政策後，短短6周內已將大約2000名移民兒童與父母強行拆散。上述政策遭民眾痛批殘酷冷血，專家也指這種粗暴的作法，恐傷害兒童身心健康。

據美國國土安全部統計，今年4月19日至5月31日，執法人員已在美墨邊境強行將1995名兒童與1940名家長或親屬分開。路透的統計也顯示，2016年10月至2018年2月，美國邊境有近1800個非法移民家庭遭拆散。國土安全部長尼爾森上個月表示，美方的標準作業流程就是：一旦發現非法移民，成年人將被起訴，未成年移民則會被帶走，交由衛生與公眾服務部另行安置。

國土安全部強調，當局不會將襁褓中的嬰兒與父母分開，但多家媒體報導，不少被迫與父母分開的兒童，年齡非常小，其中1個孩子僅有1歲大。美國現有的100多個移民兒童安置中心幾乎都已達到收容人數上限，當局正緊急加蓋帳篷安置。

美國心理協會14日在給川普總統的公開信中，呼籲政府改變政策，「遠離家園赴美避難的家庭已承受巨大壓力。毫無預警地拆散移民家庭，恐怕會增加他們的壓力，導致兒童受到情緒性創傷。」

聯合國人權事務發言人沙姆達薩尼5日也敦促美國立即停止強行拆散移民家庭的做法，以免損害兒童權益。

川普聲稱自己不願拆散移民家庭，但政府相信，此舉可能具有嚇阻非法移民的作用。

國土安全部官員稱：「我們現在只有2條路，一是選擇執法，二是忽視相關政策，但政府已明確表示，我們不會再忽視這條法律。」

(中國時報)