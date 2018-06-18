川普：談判失敗將恢復軍演

2018年06月18日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓政府消息人士17日透露，對於美國總統川普在「川金會」後宣布將停止美韓聯合軍事演習，美韓軍方正密切磋商相關事宜，預計兩國國防部本周將公布協商結果，屆時可能宣布與北韓對話期間，中止大規模聯合軍演。不過美國總統川普在推特上發文稱，美朝之間的（無核化）談判若失敗，軍演將會恢復。

據韓聯社報導，美韓軍方可能宣布暫停三大年度例行聯合軍演，分別是「乙支自由衛士」（UFG）、「關鍵決斷」(KR)和「鷂鷹」(FE)。而以部隊為單位或各軍種內部的軍演，仍將如期實施，以保持軍事戒備態勢。年底舉行的代號「警戒王牌」美韓空中聯合軍演，也可能不在叫停之列。

美韓也將附加條款，以備一旦北韓不認真進行無核化談判或不落實無核化協議，隨時重啟大規模聯合軍演。川普17日則推文稱：「談判期間停止軍演是我要求的，因為軍演非常昂貴，而且很挑釁。假如談判失敗可以立即啟動，我希望不會發生這事。」

另外，南韓多名高官17日指出，兩韓日前舉行的第八次將軍級軍事會談上，南韓提議北韓將靠近南韓邊界的遠程火炮後撤。若北韓撤走其宣稱可使南韓首都首爾「陷入一片火海」的長程火砲，將有助於兩韓進一步提升互信，切實消弭朝鮮半島戰爭風險。不過，南韓國防部長隨後否認消息人士的前述說法。

(中國時報)