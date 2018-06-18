通緝犯奪槍逃逸 警封路逮人

通緝犯楊政勳犯下奪警槍後逃逸，藏身武聖路周邊巷弄，警方上午6到9點一度封路3小時，在周邊展開圍捕行動。（曹婷婷攝）

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中國時報
／綜合報導
妨害性自主通緝犯楊政勳（中）。（曹婷婷攝）

37歲通緝犯楊政勳，17日清晨6時開車載女友到台南市武聖路買早餐，與曾逮捕他的員警狹路相逢。楊嫌見警就跑，警對空鳴槍，楊假意配合上銬卻與警扭打，硬奪警槍後逃逸。警方沿街搜索10小時後，在距事發處僅隔一條街的建築工地逮捕楊嫌。警訊後，將楊嫌依槍砲、殺人未遂、妨害公務、強盜等罪嫌送辦。

警方指出，楊嫌因涉性侵案遭判刑5年，未到案被通緝，2個月前楊嫌被和緯派出所員警攔查，竟騎車衝撞員警，造成4警掛彩，當時員警吳學昱手腳及胸部挫傷，另名員警食指骨斷裂。

槍套未扣 扭打掉槍

17日早上6時許，吳員及員警潘培超行經早餐店，吳員認出林嫌，上前攔查，楊拔腿就跑，潘員對空鳴槍，楊嫌假意大喊「我投降」，並配合警方上銬，卻與警爆發扭打。潘員因槍套扣環未扣，楊僅1、2秒就奪走警槍。

楊奪槍後跑回車子，未料女友嚇得反鎖，他只好赤腳拔腿狂奔，見警追趕還回頭拿槍指向警方，警方立即封鎖武聖路151到197巷弄周邊區域，動員90名警力逐戶搜索，一度封路3小時。

中午1時，警方獲報稱楊嫌從武聖路151巷一棟民宅竄出，荷槍實彈趕到，二度展開圍捕，仍被逃脫。下午4時，霹靂小組在文和街一戶建築工地6樓逮到藏身帆布的楊嫌。當時楊嫌剛抽完菸、喝完飲料，並未拒捕，警槍用塑膠袋包著放在一旁、11發子彈一發未少。

藏身工地 小黃拒載

涉有毒品、槍砲、組織犯罪、妨害性自主等前科的楊嫌落網後，供稱不想被關，10小時都在巷弄鑽來鑽去，聽到警笛聲就躲，一度跑到武聖夜市想攔計程車，但沒車願載他。

遭奪槍的潘員從警13年，表現認真，事後非常內疚。台南市警五分局說，將對奪槍意外進行全盤檢討，初步傾向不懲處警員警；警政署長陳家欽對員警在短時間緝獲嫌犯，表示肯定與感謝，並將以昨天案例重新檢視執勤過程，作為檢討與策進依據。

(中國時報)

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