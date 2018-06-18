男女燒炭自盡 關係成謎

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中國時報
／台中報導

端午節前夕，台中市北屯區某大樓傳出1對男女疑似燒炭自殺悲劇！警方獲報，在大樓租住的49歲李姓女子房內傳出屍臭味，進屋發現李女和62歲陳姓男友雙雙陳屍床上，浴室內置放已熄滅的炭火，懷疑是2人一起燒炭輕生；警方已報請檢察官相驗釐清死因。

警方指出，李女姊姊近日一直連絡不到妹妹、用LINE連繫妹妹都未讀。由於妹妹日前曾出現厭世念頭，她感覺不對勁，在假日專程南下來探視，17日下午拿著備用鑰匙，剛踏進屋內就聞到一股屍臭味，當下驚惶立即報警；警方到場，在主臥室發現李女和陳男死在床上。

警方調查，49歲的李女離婚多年，她和前夫育有1子，離婚後自己租屋獨居；62歲的陳男已婚，2人關係尚待釐清。

李女家人表示，知道妹妹有陳男這位朋友，但李女兒子卻不清楚2人的關係；陳男家屬則堅稱不認識李女，不敢置信陳男和李女關係匪淺。不過，2死者家屬都對端午節前夕發生這樣的悲劇，難以接受。

大樓管理員表示，該棟大樓有數百戶，是警察到場才知道李女疑似燒炭自殺；他們也不知道李女和陳男的關係。

警方表示，2人陳屍床上、衣著整齊，因已發出屍臭味，推斷死亡時間至少1天以上，現場沒有打鬥痕跡、2人身上亦無外傷；主臥浴室有1盆已熄滅的炭火，但現場未發現遺書、推斷疑是輕生，至於是否為一方加工自殺？仍有待進一步調查，目前已報請檢察官相驗，釐清死因。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)

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