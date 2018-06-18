休假警阻醉漢揮刀 手筋斷 橈骨折

2018年06月18日 04:09 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化市26歲林姓男子，15日酒後發酒瘋買菜刀，沿路狂砍路旁車輛，並追砍路過女子，46歲廖姓員警休假路過時制止，林男對廖員瘋狂砍殺，挑斷手筋，還砍到骨折，警方以現行犯逮捕林嫌，彰化地院16日裁准羈押。

警方調查，林嫌15日傍晚在彰南路快炒店喝酒後，由親友載回家，但深夜11時卻騎機車到五金行購買菜刀，回到快炒店處狂砍路旁轎車，並向店家叫囂；路過女子見狀快跑，林嫌在後追逐。

女子不慎跌倒，剛好休假中的廖姓員警到附近訪友，當場喝止，林嫌轉而攻擊廖員，廖赤手空拳，被割斷手筋，躲進店家，跌倒在地。林卻殺紅了眼，撲上繼續砍殺，廖一隻手拿起椅子奮力防衛。

警方趕抵現場，林嫌衝出店外揮舞菜刀，隨即被警方制伏、奪下凶刀；廖員送醫急救，醫師診斷左側橈骨開放性骨折、左手腕撕裂傷併肌腱斷裂等傷。彰化警分局副分局長蕭啟東等人前往慰問，嘉許廖員休假不忘警察本色，見義勇為。

林嫌被送至警局後不勝酒力，吐了一地，酒測值達0.99毫克，警方問林嫌為什麼買刀？為什麼行凶？林嫌都推稱「喝醉了、什麼都不知道」。

警方表示，林嫌沒有前科，與被害女子、店家和廖員均不認識；警訊後依公共危險、殺人未遂等罪嫌將林嫌送辦，檢方聲押林嫌獲准。

(中國時報)