威望案4度偵結 樂聲老董起訴

2018年06月18日 04:09 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

片商「威望國際」（Catch Play）指控前總經理張心望涉嫌浮報購買948部國外影片授權金，侵吞1500多萬差價，高檢署3度發回續查，台北地檢署第4度偵結，依背信罪嫌起訴張。

張心望是片商「車庫娛樂」創辦人，發行過《屍速列車》等影片，並擔任樂聲影城董事長，他與威望之間紛爭，纏訟數年。

威望國際是王雪紅10年前投資成立，由外甥陳主望擔任董事長，2012年6月，威望國際將張心望解職，並對張提起刑、民事訴訟，雙方衍生多起官司糾紛，各有勝負。

起訴指出，張心望自2008年至2012年6月擔任威望國際總經理，明知威望可直接向國外電影片商購買影片授權，卻透過美國STUDIO SOLUTIONS GROUP公司負責人JOHNNY LIN（林威），以SSG作為代理人，向國外購買影片。

張先以SSG與國外片商取得948部影片，總授權金2788萬2751美元，再以包裹授權方式，自2008年3月19日起代理威望與SSG簽訂22份影片授權合約，浮報授權金4322萬5447元台幣，從中牟取差價1534萬2696元，再指示林威將資金挪作私用，或作為張實際經營的藝都會公司運用。

檢方偵辦期間，張心望曾3度獲不起訴，但威望國際一再聲請再議，高檢署都發回續查，北檢第4度偵查後起訴張。

(中國時報)