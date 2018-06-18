棄養寵物沒重罰 柯挨轟破功

2018年06月18日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲曾宣示要重罰棄養寵物，罰鍰5萬元起跳，但市議員周柏雅發現，北市3年來開罰60件，只有2件罰到5萬，其餘都是最低的3萬，難怪棄養率只升不降，且裁罰成案率僅14％，去年開罰案件還有9成罰款未繳，可見毫無嚇阻力，飼主根本不甩市府，他痛批柯P棄養重罰大話破功；北市動保處回應，考量飼主能力，多採最低罰款。

棄養率只升不降

柯文哲為打造友善動物城市，曾揚言棄養寵物要「罰到死」，罰鍰至少5萬起跳，2015年初新版動保法上路後，棄養罰鍰也提高到3至15萬元。周柏雅調閱資料發現，北市近3年開罰60件，只有2件罰到5萬，其餘都採最低額度罰鍰，相較基隆市棄養直接罰15萬，北市嚇阻力明顯不足。

9成罰款沒繳清

周柏雅表示，北市平均每年有130件民眾檢舉棄養案件，但棄養遭罰件數平均只有20件，成案率僅14％，且就算成案，多數飼主根本不繳罰款，市府也無計可施。

去年北市府針對棄養寵物開罰18件、共55萬，截至今年3月竟只收到2件罰款，還有高達9成、50萬罰鍰未繳，甚至2015年開罰18件，還有12件尚未收到，成效實在太低落，難怪棄養率愈來愈高。

周柏雅還表示，民眾送到收容所的不擬續養數，每年都有超過200隻，只要隨便找個理由，說毛小孩有攻擊性、擾鄰、家人不同意，繳完錢就能夠棄養；儘管現在手續費最高可收1萬元，但是仍然無法平衡動物之家到送養前的照護成本，市府應須徹底檢討。

對此，動保處動物救援隊長華心惠說明，北市2013年到去年棄養寵物開罰92件，為六都最多，不過許多棄養民眾屬於社會弱勢，開罰時考量飼主能力，因此多採最低罰額；像去年開罰至今未繳的50件中，就有46件飼主年度所得低於5萬元，後續仍會定期查財產，移交強制執行。

(中國時報)