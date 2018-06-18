身障校車限8公里 議員籲放寬

2018年06月18日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市政府教育局去年8月曾研擬針對身心障礙學生免費專車，行駛範圍超過8公里不予接送，有市議員認為這項考量未臻周延，造成家長許多困擾。市府表示，由於特教生上下車需協助，接送時間較長，若將交通車服務範圍的單趟距離拉遠，學生放學回家時間也會隨之拉長，對此會再進行評估。

教局改規定 家長不解

市議員黃敬平說，他接獲民眾陳情，陳情人的小孩是小學3年級，入校前經過教育局鑑輔會的鑑定，認為應接受集中安置特殊教育，而集中安置特教服務學校，距離這名特教學生居住地有8.6公里距離，超過免費專車接送範圍。

轉學重頭來 苦了孩子

家長認為，離家最近的學校距離僅1公里多，要捨近求遠到有集中式特教服務的學校，有接送考量難以取捨，鑑輔會在3年前學生入學前，向家長表示，有關接送的問題教育局都有針對特教生安排專車接送，家長才放心。

而到今年5月左右，家長一如往年欲向學校提出下個學年度申請身障交通車，未料，在申請表上清楚的表示接送距離超越8公里的範圍，教育局不予提供服務，家長只能選擇轉回原本距離比較近的學校，或是自行接送，徒增困擾，特教孩子也要重頭適應一個陌生環境。

市府表示，身障孩子交通車服務範圍單趟拉長，學生放學回家時間也相對會延後，不過還是會評估放寬規定的可能性。

(中國時報)