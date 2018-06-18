敬老卡 可抵掛號費與小黃車資

2018年06月18日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市提供長輩及身心障礙者乘車等補助的「敬老愛心卡」，因功能及使用範圍受限，於市議會中引起議員們群起撻伐抨擊「看得到、用不到」！台中市政府社會局長呂建德17日指出，將推動敬老愛心卡可折抵計程車乘車費及就診掛號、部分負擔等費用，藉此鼓勵長者多出門並及早就醫。

盼提高長者使用率

台中市政府針對65歲以上長者及領有身心障礙手冊人士發放敬老愛心卡，持卡者每月享有新台幣約1000元等值點數；目前因僅限搭乘公車及客運，在中市推廣搭公車10公里免費，對持卡者而言，受惠幅度有限。

呂建德指出，近日將修正「台中市政府辦理老人及身心障礙者乘車補助要點」，預計將原本敬老愛心卡僅限公車及客運乘車補助功能，擴充至可折抵具悠遊卡或一卡通行動支付功能之計程車乘車費，及全市衛生所、合作醫療院所門診部分負擔或掛號等費用。

呂建德說，預計今年7月15日起，中市敬老愛心卡持卡人，就可在全市衛生所折抵看診費用，將邀請全市19家急救責任醫院加入計畫，至急救責任醫院接受治療時可使用敬老愛心卡。衛生局將邀請有意願裝設行動支付設備的醫療院所加入。

擬擴充抵鐵路費用

交通局近期將邀集各計程車業者商討機制，敬老愛心卡預計自今年9月1日起，參考北市及桃市擴及計程車乘車費政策，更進一步在每月1000元等值點數額度內採全額補助。市府並與立委展開與台鐵局協調，推動敬老愛心卡功能擴充至折抵搭乘鐵路費用。

(中國時報)