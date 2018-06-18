院長阿公殯葬彌撒 呂道南長眠宜蘭

義籍神父呂道南6月13日過世，羅東聖母醫院17日舉辦殯葬彌撒。（李忠一攝）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

義大利籍神父呂道南（Fr.Antonio Didone）來台服務逾半世紀，是病人口中的「萬應公」，病童也都稱他「院長阿公」，6月13日呂道南過世，享壽84歲，副總統陳建仁17日送呂道南最後一程，呂道南將長眠在他的第二故鄉宜蘭。

呂道南1933年在義大利巴多瓦省齊塔德拉市出生，1961年他奉天主教靈醫會指派到台灣服務，一開始派任澎湖，為了與居民有更好的溝通，他努力學習台語，1967年到羅東聖母醫院服務，翌年他回義大利就讀醫學院，1977年至1998年擔任羅東聖母醫院院長。

呂道南成立基金會、擴大醫院規模、協助貧困與重症族群，是病人口中熱心助人的「萬應公」，當窮人付不起醫藥費時，呂道南因免除窮人住院診治醫療費，為人所稱道，也因他援助無數病童，成立早產兒基金會等，還是病童口中的「院長阿公」，1995年呂道南獲得第5屆醫療奉獻獎。隨年齡漸長，呂道南健康走下坡，2000年間被診斷出「進行性核上眼神經麻痺症」，去年底靈醫會6位神父、修士獲頒身分證，呂道南因住院無法出席，今年6月13日呂道南過世。

羅東聖母醫院昨舉辦殯葬彌撒，陳建仁全程參與，宜蘭縣代理縣長陳金德說，去年12月親送身分證時，將身分證送到呂神父病床上，那時呂神父無法表達，可是卻感覺神父似乎心神領會，接受身分證成為宜蘭縣民。

陳金德說，言語難以形容呂道南對台灣貢獻與付出，呂神父過往的生平足以作為典範，對弱勢者的關懷、同理心、仁慈、理解弱勢者的痛，更是從政者最值得學習的精神。

(中國時報)

維冠原址動土 受災戶盼重生 陳樹菊大愛 獲頒清華榮譽校友

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。