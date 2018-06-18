院長阿公殯葬彌撒 呂道南長眠宜蘭

2018年06月18日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

義大利籍神父呂道南（Fr.Antonio Didone）來台服務逾半世紀，是病人口中的「萬應公」，病童也都稱他「院長阿公」，6月13日呂道南過世，享壽84歲，副總統陳建仁17日送呂道南最後一程，呂道南將長眠在他的第二故鄉宜蘭。

呂道南1933年在義大利巴多瓦省齊塔德拉市出生，1961年他奉天主教靈醫會指派到台灣服務，一開始派任澎湖，為了與居民有更好的溝通，他努力學習台語，1967年到羅東聖母醫院服務，翌年他回義大利就讀醫學院，1977年至1998年擔任羅東聖母醫院院長。

呂道南成立基金會、擴大醫院規模、協助貧困與重症族群，是病人口中熱心助人的「萬應公」，當窮人付不起醫藥費時，呂道南因免除窮人住院診治醫療費，為人所稱道，也因他援助無數病童，成立早產兒基金會等，還是病童口中的「院長阿公」，1995年呂道南獲得第5屆醫療奉獻獎。隨年齡漸長，呂道南健康走下坡，2000年間被診斷出「進行性核上眼神經麻痺症」，去年底靈醫會6位神父、修士獲頒身分證，呂道南因住院無法出席，今年6月13日呂道南過世。

羅東聖母醫院昨舉辦殯葬彌撒，陳建仁全程參與，宜蘭縣代理縣長陳金德說，去年12月親送身分證時，將身分證送到呂神父病床上，那時呂神父無法表達，可是卻感覺神父似乎心神領會，接受身分證成為宜蘭縣民。

陳金德說，言語難以形容呂道南對台灣貢獻與付出，呂神父過往的生平足以作為典範，對弱勢者的關懷、同理心、仁慈、理解弱勢者的痛，更是從政者最值得學習的精神。

(中國時報)