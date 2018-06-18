陳樹菊大愛 獲頒清華榮譽校友

2018年06月18日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

台灣最美麗的風景、《Time》時代雜誌年度最具影響力百大人物、《富士比》2010亞洲慈善英雄人物榜的台灣最具知名慈善家、賣菜阿嬤陳樹菊，16日晚間獲清華大學頒贈為榮譽校友，陳樹菊自謙只是賣菜人，從沒想過會得到清華大學的肯定。

陳樹菊女士是繼關懷台灣文教基金會董事長李濤、中華郵政董事長翁文祺與小提琴家林昭亮之後，第4位清華榮譽校友，相當難得。

清華大學前晚在高雄舉行南部校友成立大會，而該校中文系教授楊儒賓、生科系教授曾晴賢幾年前就提議校方頒發榮譽校友或榮譽博士學位予陳樹菊女士，希望藉此表彰陳樹菊的義行，也盼能成為清華師生的典範，獲校方一致通過。

清大校長賀陳弘獲知行動不便的陳樹菊最近到高雄市調養身體，校方立即著手安排頒贈榮譽校友作業，藉南部校友會的成立晚宴，特別邀請陳樹菊就近來到會場，親將榮譽校友證書頒予陳樹菊、主祕呂平江也把永久校友證送至其手上。

陳樹菊獲獎時仍舊維持謙遜、和藹的一派風格，低調表示，她只有小學畢業，清華大學要頒授她為榮譽校友，讓她嚇了一大跳。自己只是在路邊攤賣菜的人而已，默默做事，從沒想過會得到清華大學的肯定。她也勉勵學生，1人1天只要捐10元、20元，累積起來就有很多錢，可以做很多事，行善不必要賺大錢才行。

(中國時報)