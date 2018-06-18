送粽子、香蕉 端午節滿愛心

2018年06月18日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長涂醒哲伉儷到下埤里社區活動包粽子，為選戰討吉利。（廖素慧攝）

今年水果大豐收，果價崩跌傷農，17日端午節前夕，嘉義市各社區紛紛舉辦包粽子送愛心活動，興村社區更加碼送香蕉給民眾人手一串蕉，鼓勵大家吃粽子配水果，好消化，也幫助果農拚經濟。

興村社區發展協會17日舉辦端午節送愛心活動，送粽子、香蕉給弱勢家庭及社區民眾分享溫馨端午節的滋味，熱鬧滾滾，議長蕭淑麗到社區拜票。

興村社區發展協會理事長鄭坤謀說，最近香蕉盛產價跌，端午節吃肉粽，配香蕉正好幫助消化，同時還能幫助蕉農減少損失，共贈送約200多串香蕉，人手一串。

蕭淑麗說，水果盛產，價跌傷農，卻也是吃物美價廉台灣水果的好時機，端午節假期她到各社區跑行程，發現嘉義市各慈善團體熱情滿滿，送粽子、送香蕉、鳳梨水果給弱勢家庭，積極主動幫助果農促銷台灣水果，不等政府做，這就是嘉義人的人情味。

下埤社區則於鎮安宮前廣場舉行慶端午包粽子比賽，有祖孫三代齊心合力包肉粽比賽，讓年輕孫兒手感體驗家傳道地粽子美味，社區老人表演太鼓、跳舞，展現不老青春的活力，嘉義榮民醫院也現場提供健康檢測、癌症篩檢等醫療服務。

市長涂醒哲到社區宣導政績，並與民眾一起包粽子，為年底競選連任討個「包粽，必中」的好兆頭，同時，也和夫人歡唱卡拉OK，與里民同樂。

(中國時報)