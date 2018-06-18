新北議長盃龍舟賽 肌情四射

2018年06月18日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市議長盃第8屆龍舟錦標賽17、18日開跑，男子組3連霸的「萬家香」將與宿敵「新北市政府消防局」一決死戰，女子組「法商法國巴黎保險集團」、「新店同心救難女子隊」等傳統強隊也爭相角逐后冠，還有世界各地的選手參賽，爭取總額200萬元的獎金。

新北市舉行龍舟賽已有20多年歷史，升格後活動規模更升級，是每年國內外龍舟好手必參加賽事之一，今年賽事吸引96支隊伍2300多人參加，包含31國69位外籍選手，其中混合組有高達57隊前來爭奪冠軍榮耀，戰況渾沌。

今年除男子組3連霸的萬家香隊將再與宿敵新北市消防局決戰，女子組法商法國巴黎保險集團、新店同心救難女子隊與勁揚鑲金女龍等熟面孔都想登上后座；混合組常勝軍浩奇實業與台灣風暴龍舟隊也來勢洶洶。

除爭奪名次隊伍，現場也有不少志在參加團體，包括有扮演落跑新娘與採紅菱的龍舟隊，還有裝扮成英勇特警的龍舟隊，現場秀出六塊肌，「肌情」四射。

上午首場表演賽由蘆洲暨五股區公所聯隊、新北市議會、新北市教育局、新北市水利局4隊競逐，最後由蘆洲、五股區公所聯隊奪下賽事首勝。

新北市議長蔣根煌表示，龍舟賽不僅宣揚傳統文化，也是與世界各國好手交流的好機會，希望能藉此提升城市能見度，讓台灣選手更有競爭力，希望每位選手都能全力以赴，締造佳績。

新北市長朱立倫說，新北市近年來已成為龍舟競技基地，包括上月舉辦的亞洲盃龍舟大賽選拔賽，以及一年一度兩岸龍舟交流，都讓龍舟賽成為一項廣受歡迎的國民外交活動。

主辦單位指出，除龍舟賽現場還有手做香包、手繪彩蛋、陸上龍舟賽與民歌、熱門音樂演唱會，17日將篩選出52隊在18日舉行半決賽與決賽，歡迎大家前來同樂。

(中國時報)