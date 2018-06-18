柯P、姚文智拚場 搶小綠年輕選票

2018年06月18日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

年底選戰倒數，時代力量北市議員參選人蕭新晟17日啟用競選辦公室，台北市長柯文哲、民進黨台北市長參選人姚文智都到場支持，但是兩人未碰面。柯文哲被問及年底是否尋求與時力合作，他僅說言之過早；姚文智則大方稱，不管大綠、小綠都是綠，選舉要分進合擊，期待未來的合作。

柯文哲與民進黨分手後，與小黨合作互動備受關注，他昨上午參觀完蕭辦後直說「好簡陋」，沒想到有人比他慘，還笑說這樣打得贏選戰真的是奇蹟，「但我們都是創造奇蹟的人。」

外界好奇，年底選舉是否與時力合作？柯只回說言之過早，人家邀請就給年輕人鼓勵。至於會不會結合親民黨和時力，發揮母雞帶小雞效應？柯直呼不要那麼泛政治化，做多少算多少，總之多交點朋友。

柯文哲前腳離開，姚文智隨即到場，姚大方表態說，大綠、小綠都是綠，其實綠不是意識形態，綠是台灣價值。面對年底選舉，深綠、墨綠不用多慮，大綠、小綠結合起來，共同展現台灣本土力量和價值信念，若民進黨議員全數當選，再加上時力議員，就能讓本土力量得到穩定多數，持續改革。

不過，今年民進黨北市議員選戰艱困，又面臨小黨瓜分票源，姚還到時力場子表態合作，綠營議員恐吃味。

港湖區議員王孝維認為，姚應只是禮貌性拜訪，他平時也有跟黨內議員座談、掃街，議員選舉還是靠平時努力，「每個人都要有度量啦。」

此外，總統府祕書長陳菊將以票選中常委身分進入民進黨中常會，權力變更大，但陳菊過去曾與柯交惡，白綠關係恐怕回不去。柯文哲說，且戰且走，可以交朋友就交朋友；姚文智不以為然說，民進黨已提名他，現在積極爭取勝利，怎麼還會有白綠回不回得去的問題？

(中國時報)