美中台風險控管失靈中

2018年06月18日 04:10 中國時報 陳建仲

美國國務院助理國務卿羅伊斯來台參加美國在台協會（AIT）新館落成典禮，並稱這是美台關係新的里程碑，然而大陸卻認為此舉是干涉中國內政，向美國提出嚴正交涉。尤其美方近來採取多項友台立法，華府圈內也屢傳可能突破慣例以推動美台新關係，逼使北京用力畫紅線、嗆狠話，讓兩岸關係更加緊繃。美中台三邊關係的均衡點似乎正在流失，如果不能盡快回歸均衡，三方都將面臨越來越嚴苛的風險管控失靈的挑戰。

美中台三邊關係失去均衡點，首先是兩岸關係因蔡政府拒絕「九二共識」、兩岸建立在兩會對等協商機制與外交休兵的雙保險斷線，從對峙升溫成對抗。蔡政府重返扁朝時代訴諸強化美、日關係，對抗北京壓力的老路，但已經造成外交烽火連傳、台海軍事緊張加溫，兩岸已失去維持穩定的均衡點。

其次，美國從柯林頓總統以降，華府主流觀點是接受中國崛起，與其圍堵不如疏導中國在解決共同面對的重大挑戰中，做出建設性的貢獻。但隨著中國在面對國際議題和南海爭議等採取強勢作為，這個傳統觀點在川普上台後受到強烈挑戰，甚至認為美國長期以來被中國欺騙，「圍堵論」重新抬頭。

打著「讓美國再度偉大」旗幟上台的川普，對上中共十九大後高舉民族復興「兩個一百年」的領導人習近平，美中關係充斥國家發展戰略的全方位角力。為阻止「中國製造2025」達陣，美國近日祭出報復關稅、禁止科技輸出，而中方當然立即還擊。以往美中戰略互疑可以通過彼此的戰略再保證來化解，但此次美中角力牽涉到更深層的意識形態、國際政治格局和全球經濟掌舵權之爭，不可能在短期內就找到新的均衡點。

不論是為打「台灣牌」或是回應美國新的反中風潮，川普採取和蔡英文通話、質疑「一中原則」等種種反建制作為；美國國會則提出2019財年《國防授權法》、《亞洲再保證倡議法》等多項敏感的友台法案，雙方似正合力建構新的美台關係。

但對美方提出軍艦停靠台灣與重新航行台灣海峽等倡議，北京立即畫清紅線、訴諸武力，尤其在泛綠喜樂島聯盟重啟「正名制憲、獨立公投」運動的刺激下，北京朝向軍事準備反獨、反美介入的動作勢必更加強烈，連帶牽動美中台三方關係的均衡點更難形成。

長期以來，美中關係建立在「三法、一公報」的基礎上，華府尊重北京遏止台獨、追求國家和平統一的核心利益，但堅持兩岸必須對話、和平解決政治分歧，在不牴觸北京核心利益的範圍內，支持台灣有意義地參與國際組織、維持必要的防衛能力、反對任何一方片面改變兩岸現狀。問題是當三方為追求各自的利益都在改變現狀時，很容易落入訴諸硬實力的陷阱，尤其美方企圖提升美台關係、強化軍事存在時，必然給予北京解決台灣問題的急迫感。

從朝核、南海、經貿到台灣問題，美、中已經滿手燙山芋，川普帶頭批判「中國崛起」對西方自由民主思潮與制度的挑戰，西方捲起新一輪反中風潮，台灣夾在民族復興與普世價值間，內部的均衡因藍綠鬥爭而搖擺不定。美中台似正失去管控危機的均衡點，爆發衝突的風險正在飆高。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)